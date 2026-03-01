Muere un aficionado del Sporting de Gijón en la grada mientras se disputaba el partido frente al Leganés

El partido correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés, que se disputaba este domingo desde las 16:15 horas en el estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini', fue suspendido tras producirse una emergencia médica en la grada que terminó con la muerte de un aficionado local.

“La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciadas próximamente”, comunicó LaLiga a través de sus redes sociales tras confirmarse la suspensión del encuentro.

Poco después, el club asturiano informó del trágico desenlace. “Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, al inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos”, señaló el Real Sporting.

En el minuto 4 de juego, futbolistas del conjunto madrileño alertaron al colegiado, Daniel Palencia Caballero, de que un espectador en la grada necesitaba asistencia sanitaria urgente. El árbitro detuvo inmediatamente el encuentro mientras los servicios de emergencia actuaban en la zona afectada. Finalmente, el partido no se reanudó y ambos equipos se retiraron a vestuarios.

El Real Sporting agradeció posteriormente la labor del personal sanitario y de seguridad presente en el estadio, así como el comportamiento ejemplar mostrado por las aficiones de ambos equipos durante la situación. Tanto LaLiga como el CD Leganés trasladaron también sus condolencias a la familia y allegados del aficionado fallecido.