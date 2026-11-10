Muere Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980

El australiano Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980, en una imagen de archivo.

El australiano Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980, falleció a los 80 años tras una breve enfermedad.

Jones fue el segundo australiano en ganar el campeonato, tras Jack Brabham, y subió a lo más alto del podio en 12 grandes premios a lo largo de una carrera en la que compitió con Hesketh, Williams -con quien ganó el título- y Arrows.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que falleció el 5 de noviembre tras una breve enfermedad”, declaró su esposa, Amanda Butler-Davis. “Sus seres más cercanos le echarán mucho de menos y le recordarán con cariño, al igual que los numerosos aficionados cuyo apoyo siempre agradeció”, añadió.

La familia recordó que Jones “dedicó su vida al automovilismo, forjando un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que conmovió a lo largo de su trayectoria”. “Gracias a sus logros, su pasión y su carácter inconfundible, tanto dentro como fuera de la pista, Alan dejó una huella imborrable en este deporte, tanto a nivel nacional como en todo el mundo”, subrayó.