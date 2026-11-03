El mundo del fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife

La muerte de Jesús de Miguel a los 30 años ha conmocionado al mundo del fútbol, que se ha volcado en las redes sociales con numerosos mensajes de condolencias dirigidos a su familia, amigos y compañeros del CD Tenerife. Clubes de España y del extranjero, futbolistas, dirigentes e instituciones deportivas han expresado su pesar por la pérdida del delantero.

Entre los mensajes más destacados figuran los del Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, a los que se han sumado otros equipos como el Athletic Club, Real Sociedad, UD Las Palmas, Sporting de Gijón, Espanyol o Real Valladolid. También ha habido muestras de solidaridad desde el fútbol internacional, con clubes como Manchester United, Liverpool, Tottenham, Ajax, Nápoles y Olympique de Marsella.

En el fútbol ourensano, la UD Ourense compartió su "profunda consternación" mientras que el Ourense CF sumó su "profundo dolor y tristeza".

Las condolencias también han llegado de personalidades reconocidas. Gerard Piqué, exfutbolista y máximo accionista del FC Andorra, expresó: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús". Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, señaló que "hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable". El futbolista Pedro Rodríguez y el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, también trasladaron públicamente su pesar.

La conmoción ha alcanzado igualmente a las instituciones deportivas. La UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) han expresado sus condolencias. La UEFA ha anunciado minutos de silencio en las competiciones europeas de esta semana, mientras que la RFEF ha aplazado los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para este martes.