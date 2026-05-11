Muere Jake Hall, exjugador del Boston United e influencer

Hall, que se encontraba de vacaciones en la isla junto a su hija de ocho años, fue hallado sin vida en la mañana del pasado jueves con heridas mortales en la cabeza. Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que la muerte fue accidental, probablemente causada al atravesar o golpearse contra una puerta de cristal durante la madrugada.

Nacido en Reino Unido, Hall alcanzó la popularidad en 2015 gracias a su participación en el exitoso programa “The Only Way Is Essex”, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del formato. Su presencia televisiva se complementó con una carrera como modelo, influencer y empresario vinculado al mundo de la moda, acumulando cientos de miles de seguidores en redes sociales. Antes de su fallecimiento, había compartido imágenes de sus vacaciones junto a su hija, acompañadas de reflexiones personales sobre los altibajos de la vida.

Su vida pública estuvo marcada también por episodios turbulentos, como el apuñalamiento que sufrió en 2016 durante una pelea en Marbella, del que logró recuperarse tras varias semanas hospitalizado. En el plano personal, mantuvo una relación intermitente con la modelo Misse Beqiri, con quien tuvo a su hija River Bella Hall en 2017. Aunque la pareja llegó a comprometerse, nunca contrajo matrimonio y su relación terminó envuelta en tensiones que trascendieron a los medios.

La noticia de su muerte generó una oleada de reacciones en Reino Unido, especialmente entre seguidores del programa que lo lanzó a la fama.