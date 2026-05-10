Muere José Ballesta Germán, alcalde de Murcia, en ejercicio de sus funciones

El Ayuntamiento de Murcia ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde, José Ballesta Germán, ocurrido en este domingo, tras una vida “marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos”.

“Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos”, destacan desde el Consistorio murciano.

La Corporación Municipal, los trabajadores públicos y toda la ciudad se unen al dolor de su familia, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar su cariño, respeto y más sentido pésame en estos momentos de inmensa tristeza para Murcia.

José Ballesta, catedrático de medicina, fue rector de la Universidad de Murcia, diputado, consejero y portavoz del Gobierno regional, y alcalde de Murcia. Pero, por encima de cualquier responsabilidad o reconocimiento, fue ante todo un murciano profundamente comprometido con su ciudad, a la que dedicó su tiempo y su vida pública “con lealtad inquebrantable”.

Durante sus años al frente del Ayuntamiento, “impulsó una transformación que hoy forma parte inseparable de la identidad contemporánea de Murcia. Entendió la ciudad no como una suma de proyectos aislados, sino como una obra colectiva construida desde el respeto a sus raíces, la recuperación de su patrimonio, la defensa de su identidad y la ambición de un futuro mejor”, indican en un comunicado fuentes municipales.

Su visión, continúa el comunicado, “ha permitido recuperar espacios emblemáticos, fortalecer el orgullo de pertenencia y proyectar una Murcia moderna, abierta y consciente de la enorme riqueza histórica, cultural y humana que atesora”.

En una ciudad con más de 12 siglos de historia, José Ballesta comprendió que gobernar Murcia “significaba custodiar un legado recibido de generaciones anteriores y transmitirlo fortalecido a las siguientes. Defendió siempre una Murcia sin complejos, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus tradiciones, pero también preparada para afrontar el futuro con confianza y ambición”.

“Quienes compartieron trabajo y responsabilidad institucional con él conocieron además a una persona cercana, reflexiva y profundamente humana, que entendía la política municipal como la forma más noble y directa de servicio a los demás”, añaden.

Declaración de luto oficial

Como muestra del pesar oficial de todo el municipio, el Ayuntamiento de Murcia decretará tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos.

En las próximas horas se trasladarán las instrucciones relativas a protocolo, luto oficial, agenda institucional y actos fúnebres. El Ayuntamiento continuará actuando con normalidad institucional y plena coordinación de todos los servicios municipales. “Murcia pierde hoy a su alcalde. Pero su recuerdo, su obra y su amor por la ciudad permanecerán unidos para siempre a la historia de Murcia”, concluye el comunicado del Ayuntamiento de Murcia.