Muere José Legrá, leyenda del boxeo español y doble campeón del mundo

El boxeo español está de luto. José Legrá, una de las grandes leyendas de este deporte, falleció en Madrid a los 83 años, según confirmó la Real Federación Española de Boxeo (RFEB). El excampeón del mundo del peso pluma, de origen cubano y nacionalizado español, deja una trayectoria histórica que lo convirtió en uno de los grandes referentes del boxeo nacional.

Conocido como 'El Puma de Baracoa', Legrá conquistó dos títulos mundiales del peso pluma, en 1968 y 1972, además de proclamarse siete veces campeón de Europa, consolidándose como uno de los púgiles más exitosos de la historia del boxeo español.

Nacido en Cuba, llegó a España en la década de los sesenta en busca de una carrera profesional que no podía desarrollar en su país. Su carisma, su estilo sobre el ring y su espectacular forma de boxear le valieron comparaciones con Muhammad Ali, llegando a ser apodado en ocasiones como el "pequeño Cassius Clay".

El presidente de la RFEB, Felipe Martínez, lamentó su fallecimiento y aseguró que "se nos va un grande", destacando que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español". En la misma línea, el exseleccionador nacional Manel Berdonce lo definió como "una leyenda" que deja un legado "muy importante y grandioso" para este deporte.

A lo largo de su carrera disputó 150 combates, con un balance de 135 victorias, 11 derrotas y cuatro nulos. Entre sus reconocimientos figuran la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, concedida en 1968, y la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada en 2003.

En sus últimos años residía en un centro asistencial y padecía deterioro cognitivo. Su fallecimiento pone fin a la vida de uno de los deportistas más carismáticos y admirados del boxeo español, cuyo nombre quedará ligado para siempre a la historia de este deporte.