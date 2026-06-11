El Mundial más grande arranca en México

Imagen general del Estadio Azteca de México en el que se jugará el duelo inaugural del Mundial.

El mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, acoge la inauguración del vigesimotercer Mundial de Fútbol, el primero con tres países organizándolo y el de mayor participación, con 48 selecciones que ansían un trono que defiende Argentina y al que aspira con firmeza y con argumentos futbolísticos España.

Uno de los escenarios icónicos del mundo del fútbol, donde la Brasil de los últimos coletazos de Pelé se coronó tricampeona mundial en 1970, o donde el "barrilete cósmico" Diego Armando Maradona firmó dos de las jugadas más recordadas de las Copas del Mundo en México 86, dará el pistoletazo de salida a las 21:00 horas a la pelea por el trofeo Jules Rimet con el México-Sudáfrica, el primero de los 104 partidos, con el final el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.

De México, el primer país en acoger tres Mundiales, a los Estados Unidos, pasando también por Canadá, el tercero que forma parte de este Mundial, el primero con tres organizadores, algo que tendrá continuidad en 2030 con España, Marruecos y Portugal.

Posible alineación del partido México - Sudáfrica. | La Región

Una Copa del Mundo también rodeada de polémica, provocada en parte por la complicada situación geopolítica que vive el mundo y que se personifica en la selección de Irán, con problemas por parte de las autoridades de Estados Unidos para conceder visados a miembros del equipo y aficionados.

Y en lo deportivo, 48 selecciones, 16 más que hace cuatro años, lo que aumenta la presencia de países con menos tradición.

Los partidos de este jueves de el Mundial 2026. | La Región

Argentina defiende el título

Todo esto eleva la exigencia para alcanzar la final del 19 de julio en Nueva York, con una eliminatoria más: los dieciseisavos de final, en un calendario cada vez más comprimido.

Con todo, Argentina se presenta como la gran rival a batir. En Catar, la Albiceleste rompió 36 años de espera y logró su tercera estrella, la primera para un Leo Messi que disputará su sexto Mundial a punto de cumplir 39 años.

Ninguna selección ha logrado este hito desde el doblete de Brasil (1958 y 1962), siendo Italia la otra en repetir título consecutivo (1934 y 1938).

Posible alineación Corea del Sur - República Checa. | La Región

Las opciones de La Roja

España es para muchos la gran alternativa. La Roja llega tras proclamarse campeona de Europa el 11 de julio de 2024, con una generación liderada por Lamine Yamal, símbolo de una nueva etapa.

Sin embargo, a diferencia de la Eurocopa, aquí llega como favorita expuesta, con una presión que deberá gestionar en un torneo que históricamente se le ha dado con dificultades.

Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil...

Muy cerca de España aparece Francia, finalista en las dos últimas Copas del Mundo, con un ataque de élite formado por Dembélé, Mbappé y Olise, en la despedida de Didier Deschamps.

También destaca Inglaterra, con un bloque consolidado bajo Thomas Tuchel y el objetivo de romper 60 años sin título, además de Portugal, con Roberto Martínez y figuras como Vitinha, João Neves y Cristiano Ronaldo, que disputará su sexto Mundial.

Alemania, tras su título en 2014, busca resurgir después de sus decepciones en 2018 y 2022.

En Sudamérica, Brasil, ahora dirigido por Carlo Ancelotti, lidera con estrellas como Vinícius Jr. y Raphinha, además de Neymar, buscando su sexto Mundial tras 24 años de sequía.

Marruecos representa la gran esperanza africana tras su histórica semifinal en 2022.

Entre los anfitriones, Estados Unidos y México aspiran a dar la sorpresa, mientras que Asia confía en Japón para repetir gestas como la de Corea del Sur en 2002.