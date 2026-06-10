El último baile de dos leyendas: Cristiano y Messi serán los que tengan más participaciones en el Mundial

El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi se convertirán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en los dos jugadores, junto al guardameta mexicano Guillermo Ochoa, con más participaciones en Copas del Mundo con seis, habiendo disputado todos ellos los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el que arranca el próximo 11 de junio, donde ambos ansía agrandar aún más su leyenda, con el de Madeira soñando aún con alcanzar la gloria en un torneo que le ha sido esquivo.

La Copa del Mundo 2026 será especial y única por muchos motivos: la primera en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), la primera con 48 selecciones, la primera con ronda de dieciseisavos y el último Mundial, a priori, de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Las dos leyendas del universo fútbol en las últimas dos décadas tendrán una última oportunidad de levantar el torneo más prestigioso del mundo, el que sería el segundo para el argentino y el primero para el portugués.

Las carreras de Messi y Cristiano parecen haber estado entrelazadas desde sus comienzos, y la Copa del Mundo también la tienen como nexo común. En 2026, con 41 años en el caso del luso y 38 en el del argentino, disputarán su sexta. Nadie en el mundo del fútbol había alcanzado esta cifra, y serán ambos los que, esta vez de manera conjunta, establezcan un nuevo récord y un hito que supone mantenerse en la máxima élite del fútbol de selecciones durante 24 años.

Así, Messi y Cristiano Ronaldo superarán las cinco participaciones en un Mundial de los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado y el alemán Matthäus. También estuvo presente en cinco Copas del Mundo el guardameta italiano Gianluigi Buffon, aunque en su caso no disputó ni un minuto en Francia 1998, mientras que el portero Guillermo “Memo” Ochoa entraría en ese selecto club de seis Mundiales si juega algún minuto con México.

Y es que la historia reciente de los Mundiales está estrechamente ligada con el “10” y el “7”. Leo Messi es, con 26, el jugador con más partidos jugados en la historia del torneo, superando los 25 de Matthäus, mientras que Cristiano Ronaldo (23) se convertirá en el segundo con más encuentros disputados si participa en todos los de la fase de grupos.

Además, el delantero argentino del Inter Miami estadounidense también tiene en su mano convertirse en el jugador con más victorias en un Mundial, algo que lograría con dos triunfos, con los que superaría los 17 del alemán Miroslav Klose.

El gran anhelo

Muchas menos victorias tiene Cristiano Ronaldo, al que la suerte le ha sido esquiva en la competición. CR7 tiene como techo en los Mundiales la cuarta plaza conseguida en Alemania 2006, donde la Francia de Zinedine Zidane les dejó fuera de la final. En Sudáfrica 2010 quedó fuera en octavos de final por culpa de la campeona España; en Brasil 2014 en la fase de grupos; en Rusia 2018 en octavos de final; y en Qatar 2022 en cuartos de final. Ahora, con una de las mejores generaciones de la historia de Portugal, intentará levantar el único gran torneo que se le resiste.

En el caso de Messi, su historia con la Copa del Mundo es mucho más bonita, aunque también tuvo por el camino decepciones como la final perdida en 2014 ante Alemania, o eliminaciones más tempranas como las de 2006 (cuartos de final), 2010 (cuartos de final) y 2018 (octavos de final). El de Rosario, con todo lo más grande ya conquistado, tuvo que esperar hasta Qatar 2022 para levantar la Copa del Mundo en la fase final de su carrera.

De este modo, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pasará a la historia como el último de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, junto al de Luka Modrić, cerrando una era irrepetible del fútbol mundial.