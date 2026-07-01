Noruega está en octavos del Mundial

La selección de Noruega ha sellado su pase a los octavos de final del Mundial al vencer en su partido de dieciseisavos a Costa de Marfil (1-2), en el que un gol en el minuto 86 de Erling Haaland, que suma ya cinco en esta edición, y dos increíbles paradas de Orjan Nyland en el descuento dejaron sin premio a un valiente combinado africano.

Un zapatazo de Antonio Nusa inauguró el marcador del AT&T Stadium de Dallas justo antes del descanso, pero Amad Diallo lo neutralizó cuando restaba apenas un cuarto de hora para el final. En los momentos críticos, apareció el delantero del Manchester City para contribuir con su quinto gol en su primera Copa del Mundo.

Cuando los marfileños apretaban, el portero del Sevilla se convirtió en héroe con dos paradas en el tiempo extra vitales para que Noruega supere por primera vez una eliminatoria mundialista y vuelva a pisar los octavos 28 años después de Francia 98. Allí, se cruzará con la pentacampeona Brasil.

En el recinto texano, los africanos arrancaron mejor, pero fue Noruega la que se adelantó en el marcador. En el 39, Antonio Nusa recibió el esférico y desde la esquina del área lo enchufó en la escuadra contraria sin que Fofana pudiese hacer nada para impedirlo. Haaland pudo incrementar la renta dos minutos después, pero remató fatal en el área pequeña, antes de que Sorloth desperdiciase otra clarísima en un cabezazo que se marchó desviado.

En la segunda parte, Sorloth no acertó a rematar en un rechace de Doué que pudo suponer la sentencia para los europeos, que tuvieron la más clara en el 66, cuando Diallo sacó la pelota sobre la línea después de un peligroso disparo de Torbjørn Heggen. Y de la salvada al gol. El extremo del Manchester United empataba en el 74.

Sin embargo, a cuatro minutos para el final apareció el de siempre, Haaland, para hacer el 1-2 final.