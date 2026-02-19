Oro para Oriol Cardona y bronce para Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de invierno

Oriol Cardona con su medalla de oro en esprint de skimo y Ana Alonso con el bronce.

España firmó este jueves una jornada histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con un doblete inolvidable en el estreno olímpico del esquí de montaña (skimo). Oriol Cardona se proclamó campeón olímpico en la prueba masculina de sprint de skimo, mientras que Ana Alonso conquistó el bronce en la final femenina.

El triunfo de Cardona supone el segundo oro olímpico invernal de la historia para España, más de medio siglo después del logrado por Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972. El catalán culminó una final espectacular con un ataque decisivo tras la segunda transición que le permitió colocarse en cabeza y cruzar la meta en primera posición. “Ya era hora de que España tuviera un segundo campeón olímpico”, afirmó emocionado tras colgarse la medalla.

Minutos antes, Ana Alonso había inaugurado el medallero español en estos Juegos con un bronce trabajado hasta el último metro. La española completó una remontada brillante en la final femenina para asegurarse un puesto en el podio tras una carrera de altísimo nivel, dominada por la suiza Marianne Fatton (oro) y la francesa Emily Harrop (plata). Su logro cobra aún más valor porque apenas 19 semanas antes sufrió un atropello mientras entrenaba en bicicleta, con rotura de ligamentos y otras lesiones graves, lo que la obligó a una recuperación contrarreloj. “Siempre creí en la medalla, aunque me miraran como si estuviera loca”, declaró tras la prueba.

Con estos resultados, España eleva a siete su total histórico de medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno: dos oros, una plata y cuatro bronces. Además, el skimo, que debutaba como disciplina olímpica en Milán-Cortina, dejó una huella imborrable en su primera aparición en el programa olímpico con pleno protagonismo español.

La jornada pudo ser aún mayor para la delegación nacional, ya que Ot Ferrer logró un meritorio quinto puesto y diploma olímpico en la final masculina.

El estreno del esquí de montaña no pudo ser más prometedor para España: una disciplina nueva, un oro, un bronce y una página ya escrita en la historia del deporte invernal nacional.