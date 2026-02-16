Quim Salarich, esquiador español: “Me siento ambicioso”

El esquiador español Quim Salarich, que este lunes se estrena en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 en la prueba de eslalon, ha asegurado que si logra esquiar a su mejor nivel y “todo sale bien” puede “luchar por las medallas”, aunque se irá “contento” si es capaz de estar “entre los diez primeros”. “Me iré contento si puedo entrar entre los diez primeros. Si quedo entre los 15, también me voy a ir satisfecho; no me iré contento, pero sí satisfecho. Pero mi objetivo ambicioso es entrar entre los 10 primeros, y de ahí, a intentar luchar por el diploma. Si las condiciones acompañan... Si esquío como hoy y me sale todo bien, también puedo luchar por las medallas”, declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que tuvo buenas sensaciones en sus primeras tomas de contacto. “Estaba esquiando contra Henrik Kristoffersen y en 20 segundos le estaba dando medio segundo. Pero claro, los entrenamientos son los entrenamientos y la carrera es la carrera. Soy el que más confía en mí, pero son unos Juegos Olímpicos y pueden pasar muchas cosas. Con lo más cercano al diploma olímpico me iré muy contento a casa”, indicó. “Ya son mis terceros Juegos Olímpicos, puedo gestionar un poco más esos nervios. La ayuda del psicólogo deportivo te ayuda a gestionar, te focalizas más en lo que tú puedes conseguir. Al final, lo que te pone nervioso siempre son factores externos que tú no puedes controlar”, continuó.

Primeras impresiones

El catalán también relató sus primeras impresiones en tierras italianas. “Llegué hace dos días aquí. Ayer tuve la primera toma de contacto y hoy vuelvo a entrenar. Intento no hacer mucho caso a los que dicen que puedo llegar a ser el tapado. Sí que es verdad que es una pista que se adapta mucho a mis condiciones y creo que puedo aprovechar mucho, pero al final las carreras son las carreras”, apuntó.

“Linus Strasser, que es uno de los favoritos, me ha dicho que en rueda de prensa también dijo que va a haber muchas sorpresas el lunes y, refiriéndose a mí, que puedo dar la campanada. Mañana pasará lo que pasará, pero yo voy con confianza. La nieve y las condiciones se adaptan mucho a mí. Veremos cómo es el trazado y yo voy a intentar dar mi mejor versión”, prosiguió.

“Las condiciones estaban espectaculares, estaba muy sorprendido con las altas temperaturas que está habiendo. La base está muy bien y la pista también. Hemos entrenado en la parte de arriba de la pista de carrera, donde la pista del Gigante, porque como ya se han acabado las carreras aquí de alpino de hombres; las condiciones se asemejan bastante más a la pista de carrera y está muy bien. Veremos, porque el tiempo no está acompañando muy bien, pero creo que la base va a estar buena”, apuntó.

Por su parte, la esquiadora Arrieta Rodríguez reconoce que por el momento está “tranquila” a pesar de estrenarse en una cita olímpica. “Mentalmente y físicamente no me paro a procesar todo”.