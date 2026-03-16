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Las ourensanas Paula Ginzo y Raquel Carrera clasifican al mundial de baloncesto

REGRESO AL MUNDOBASKET

España regresa ocho años después al torneo y con las ourensanas Paula Ginzo y Raquel Carrera como piezas indiscutibles de la selección

Las jugadoras de la selección española festejan la clasificación para el Mundial.
Las jugadoras de la selección española festejan la clasificación para el Mundial. | FIBA

La selección española, con las ourensanas Raquel Carrera y Paula Ginzo con un rol importante, doblegó a Puerto Rico en la tercera jornada del Premundial, pleno de triunfos y billete asegurado para el Mundobasket del próximo verano en Alemania.

Las de Miguel Méndez siguieron el guion contundente de las palizas a Nueva Zelanda (99-50) y Senegal (51-84), para llegar con los deberes hechos a las últimas citas del torneo y volver a un Mundial ocho años después. España se fue 53-23 al descanso, partido resuelto y posibilidad para Méndez de seguir rotando. El acierto de triple (9 de 14 en el primer tiempo) y el rebote encarrilaron una actuación coral en la que terminaron destacando Megan Gustafson (21 puntos) y Raquel Carrera (11 y 18 de valoración).

La subcampeona de Europa mantuvo la línea en Puerto Rico ante una anfitriona que estuvo lejos de pelear ante las españolas como en los Juegos Olímpicos de París 2024. El dominio total de las de Méndez empezó con dos triples de Awa Fam. España mandó de inicio también con Gustafson, Carrera y María Conde, mientras las locales sumaron con dificultad y casi siempre por medio de Trinity San Antonio.

Al final, victoria y billete para un Mundial en el que Ourense apunta a doble representación.

Ficha técnica

España:

Ortiz (3), Pueyo (5), Cazorla (10), Carrera (11) y Fam (11) -quinteto inicial-, Gustafson (21), Ginzo (4), Martín (10), Araújo (5), Conde (11) y Ayuso (-).

Puerto Rico:

San Antonio (11), Jones (9), González (8), McGee-Stafford (7) y Pagán (2) -quinteto inicial- Roma (2), Rosado (5), Meléndez (-), Benítez (6), De León (2) y Satterfield (-).

Árbitros:

Gyorgyi, Davidson y Lei. Sin eliminadas.

Incidencias:

Coliseum José Agrelot “El Choli”.

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