El Ourense CF rescata un punto en Lezama ante el Bilbao Athletic (2-2)

Tras los resultados de sus rivales, el Ourense CF estaba obligado a puntuar en Lezama ante el Bilbao Athletic. El partido comenzó con los locales dominando el balón pero sin mucho peligro ante la portería de Álvaro Ratón.

Con balones en largo el Ourense CF buscaba generar peligro y de esas jugadas llegó la primera ocasión. Centro de Aranzabe buscando a Sergio Benito que era derribado por Johaneko y el árbitro pitaba penalti. Tras la revisión en el FVS se confirmó la pena máxima y Jerin Ramos asumió la responsabilidad. El disparo del jugador del Ourense CF era adivinado por Mikel Santos quien evitó el tanto visitante.

Seguía intentando generar peligro el conjunto de Dani Llácer y tuvo su recompensa. Tras un saque de esquina César Moreno engañó con el centro para sacar un potente disparo que colocó por delante en el marcador a los gallegos.

El Bilbao Athletic dominaba el balón y llegaba con cierto peligro a la portería de Ratón. Fue en el minuto 45 cuando Beñat García colocaba el empate para los locales. Un potente disparo del jugador vasco tras el pase de Johaneko ponía la igualdad minutos antes del descanso.

La segunda mitad comenzó como acabo la primera. Beñat García anotaba a los dos minutos de la reanudación, el centrocampista vasco ganaba la posición a Fran Carmona y de cabeza ponía del 2-1. Con casi todo por jugarse el Ourense CF intentó empatar cuanto antes.

Los cambios de Llácer dieron una cara fresca al Ourense CF que se acercaba a la portería de Mikel Santos que evitaba toda acción de peligro azulona. Cuando parecía que sería una derrota gallega llegó el gol de Amin en el 90.

El delantero del Ourense CF recortó dentro del área a su marca para con un tiro cruzado batir a Santos y colocar el 2-2 definitivo. Con el empate se mantiene fuera del descenso pero igualado a puntos con el Talavera.