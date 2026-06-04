Ourense, emotivo protagonista en el último partido de España antes del Mundial

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este jueves a Irak en el Estadio de Riazor (A Coruña) en el primero de sus dos encuentros amistosos preparatorios para el Mundial 2026. Este compromiso representa la única prueba en suelo español para el conjunto dirigido por Luis de la Fuente antes de trasladar su concentración a los Estados Unidos.

Durante los prolegómenos del encuentro, el protocolo de los himnos nacionales contó con la participación en directo de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, encargada de interpretar la marcha real sobre el césped. La actuación, que sustituyó a las habituales versiones de megafonía, sirvió como apertura oficial del choque.

Camino a por la segunda estrella

En el plano estrictamente deportivo, el cuerpo técnico español afronta el partido con bajas significativas en la línea ofensiva, ya que ni Lamine Yamal ni Nico Williams se encuentran al cien por cien de sus respectivos procesos de recuperación, a los que se ha sumado la ausencia de última hora de Víctor Muñoz por molestias en el sóleo.

Tras la disputa de este choque en Galicia, la expedición española pondrá rumbo inmediato al continente americano para afrontar un segundo encuentro amistoso contra Perú en Puebla (México) el próximo 8 de junio.