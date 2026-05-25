❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece la lista de convocados para el Mundial de Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente durante la rueda de prensa tras anunciar los 26 convocados al Mundial 2026.

Jugadores como Marc Pubil o Eric García aparecen en la lista de 26 jugadores para representar a España en el Mundial 2026. Una lista sin presencia de jugadores del Real Madrid y con el gallego Borja Iglesias en ella. Nosotros queremos saber tu opinión sobre ella.

Quedan menos de veinte días para que inicie el Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá. España, es una de las principales favoritas para levantar el título de campeón del mundo.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de 26 convocados para la cita mundialista. Una lista con pocas sorpresas donde no hay ningún jugador del Real Madrid y está el gallego Borja Iglesias.

La selección debuta el próximo lunes 15 de junio frente a la selección de Cabo Verde. Después enfrentará a Arabia Saudí el 21 de junio y cierra la fase de grupos ante Uruguay el 26 de junio

¿Y a ti? ¿Qué te parece la lista de convocados de Luis de la Fuente?