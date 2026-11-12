SUB-14 Y ABSOLYTA
Ourense se prepara para su primer Campeonato de Brilé
SUB-14 Y ABSOLYTA
La ciudad será escenario en los próximos meses de febrero o marzo del I Campeonato de Ourense de Brilé, una competición que se desarrollará en las instalaciones del Pavillón dos Remedios. La organización ultima estos días la elaboración de las bases reguladoras de un torneo que contará con dos categorías diferenciadas: Sub-14 y Absoluta, englobando esta última a todas las demás edades.
La convocatoria estará abierta a la participación de equipos procedentes de colegios, clubes deportivos o grupos de amigos reunidos expresamente para la ocasión. El campeonato se disputará mediante un ágil sistema de eliminatorias directas, cuyos cruces se irán sucediendo a lo largo de toda la jornada hasta culminar en una gran final.
El plazo de inscripción para formalizar los equipos se abrirá próximamente, después de haberse constatado el gran interés mostrado por aficionados de todas las edades por anotarse desde que se avanzó la puesta en marcha de esta iniciativa deportiva.
El brilé —conocido también como dodgeball o balón prisionero— es un deporte de equipo de alta intensidad, ritmo rápido y muy dinámico. La competición se disputa en una cancha delimitada donde cada conjunto tiene como objetivo eliminar a todos los jugadores rivales golpeándolos con balones reglamentarios en juego, o bien capturando al vuelo los lanzamientos del adversario antes de que toquen el suelo.
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