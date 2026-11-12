COMPETICIÓN POR EDADES
Los gimnastas ourensanos están listos para el Mundial
COMPETICIÓN POR EDADES
Cuatro días después de finalizar el Campeonato del Mundo absoluto de gimnasia de trampolín, la ciudad china de Nanjing retoma el pulso de la competición de máximo nivel. Ahora es el turno para el Mundial de edades, el que reúne a las categorías de los jóvenes, desde 11-12 años hasta la júnior.
Como ya sucediera la pasada semana, esta cita mundialista tendrá una destacada presencia de deportistas de los ourensanos Ximnasia Pavillón y Ximnasia Burgas.
Del Ximnasia Pavillón tenían plaza para este Mundial de edades Fabio González González (categoría 11-12 años), para competir en trampolín; Breixo Miranda Fernández (13-14 años), en trampolín individual y trampolín sincronizado; Daniela Rodríguez Augusto (13-14 años), en trampolín individual y trampolín sincronizado; Claudia Blanco Cidón (17-21 años), en trampolín individual; así como Pedro Castaño Garrido y Mateo Rodríguez Pérez (17-21 años), en trampolín individual y trampolín sincronizado. Además, en el Mundial júnior, Uxía Blanco Cidón en trampolín individual, además de Mario Monteagudo e Iván Pacios Miguel en trampolín sincronizado.
Tampoco se pierde este Campeonato del Mundo por edades de Nanjing el Ximnasia Burgas. Tiene plaza para esta cita Uxía Rodríguez, en doble minitramp, aparato en el que es actual subcampeona de Europa júnior con el equipo nacional.
También está clasificado el ourensano Iker García. Tiene plaza para trampolín 13-14 años, aparato en el que es actual campeón de España. Compite actualmente con el Ximnasia Pontevedra.
La competición que arranca este jueves se extiende hasta el domingo.
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