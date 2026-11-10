Pau Cubarsí se convierte en el segundo defensa en ganar el Golden Boy

Pau Cubarsí ya tiene el Golden Boy 2026. El defensa del FC Barcelona, de 19 años, ha sido elegido mejor futbolista menor de 21 años que juega en una liga europea, un reconocimiento que entrega anualmente el diario italiano Tuttosport y que distingue a las grandes promesas del fútbol internacional.

El internacional español se impuso con una amplia ventaja sobre los otros 24 candidatos en la votación de un jurado formado por 30 periodistas deportivos de toda Europa. Cubarsí obtuvo 475 puntos de un máximo de 500, mientras que el segundo clasificado, Diomande, se quedó a casi 250 puntos de distancia. El podio lo completó Zaïre-Emery, futbolista del PSG.

El premio se entregó este lunes 9 de noviembre en un acto celebrado en Sassuolo (Italia). Cubarsí sucede así al francés Désiré Doué, ganador de la edición de 2025, y a su compañero de equipo Lamine Yamal, que recibió el galardón en el 2024.

El segundo defensa que consigue el Golden Boy

El reconocimiento tiene un significado especial para Cubarsí, ya que solo otro defensa central había conseguido levantar el Golden Boy desde su creación en el 2003. Se trata del neerlandés Matthijs de Ligt, que lo ganó en el 2018 cuando militaba en el Ajax.

La distinción reconoce habitualmente a centrocampistas y delanteros, por lo que el triunfo del futbolista azulgrana supone una excepción en el palmarés. Su capacidad de anticipación, inteligencia táctica, calidad en la salida de balón y tranquilidad pese a su juventud han sido algunas de las cualidades que han acompañado su progresión.

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El premio llega, además, después de su destacada actuación ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde protagonizó varias intervenciones defensivas decisivas para el Barcelona. Una de ellas fue un corte por anticipación ante Alexander Sorloth que evitó una acción de peligro para el conjunto azulgrana.

El quinto jugador del Barcelona que gana el premio

Con el triunfo de Cubarsí, el Barcelona amplía su dominio histórico en los Golden Boy Awards. El central se convierte en el quinto futbolista del club que consigue el galardón, después de Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) y Lamine Yamal (2024).

Ningún otro equipo cuenta con tantos ganadores. El Manchester United ocupa la siguiente posición, con tres futbolistas reconocidos en la historia del premio.

Además, el dominio azulgrana se ha intensificado en los últimos años: cuatro de las seis últimas ediciones han terminado en manos de jugadores del Barcelona. Solo Jude Bellingham, en el 2023, y Désiré Doué, en el 2025, interrumpieron esa sucesión.

El palmarés también incluye nombres destacados como Wayne Rooney, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Erling Haaland y João Félix. En el caso español, Cubarsí se convierte en el sexto futbolista nacional que recibe el reconocimiento, después de Cesc Fàbregas, Isco, Pedri, Gavi y Lamine Yamal. Fàbregas lo consiguió en el 2006, aunque entonces vestía la camiseta del Arsenal.