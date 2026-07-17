Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá este domingo a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que enfrentará a las selecciones de España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Según fuentes de Moncloa, Sánchez estará presente en el encuentro previsto para las 21.00 horas, una cita histórica en la que la selección española buscará conquistar el título mundial frente a la vigente campeona, Argentina.

La presencia del jefe del Ejecutivo se suma a la ya anunciada asistencia de la Familia Real, integrada por el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que también acudirán al estadio para apoyar al combinado nacional.

Tras presenciar la final, Pedro Sánchez continuará con su agenda internacional y se desplazará a Argelia, donde desarrollará diversos compromisos institucionales durante la jornada del lunes.

La final entre España y Argentina se presenta como uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año y contará con una amplia representación de las principales instituciones españolas en las gradas del estadio estadounidense.