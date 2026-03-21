Quique Llopis, medalla de plata en los 60 metros vallas en el Campeonato del Mundo de pista cubierta

Quique Llopis conquistó este sábado la medalla de plata en los 60 metros vallas del Campeonato del Mundo de pista cubierta que se está disputando en Torun (Polonia). El velocista valenciano demostró su gran estado de forma en la final donde sólo fue superado por el gran favorito, el polaco Jakub Szymanski, logrando además con 7.42 batir su récord de España

Esta medalla se convierte en la segunda conquistada por la delegación española tras la plata matinal del relevo español mixto de 4x400 metros, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, también con nueva plusmarca nacional.

Attaoui, a la final del 800

Además, en la jornada matinal en el Kujawsko-Pomorska Arena de Torun, Mohamed Attaoui logró la clasificación para la final de 800 metros con récord de España. En su semifinal, el español se situó inicialmente en la última posición, con el polaco Maciej Wyderka marcando un ritmo muy exigente -200 metros en 24:12 y 400 metros en 50:20-.

Antes del toque de campana, fue remontando posiciones, y en la recta final atacó por el interior y superó al polaco en los últimos metros para ser segundo, logrando además un nuevo récord nacional con 1:44.48, mejorando el 1:44.65 de Elvin Josué Canales. Este domingo, buscará las medallas en la final (19.38 horas).

En velocidad, Jaël-Sakura Bestué logró el billete para semifinales de 60 metros al finalizar segunda en su serie con un registro de 7.18, con el que iguala su marca personal. Mientras, en las semifinales femeninas de 800 metros, Lorea Ibarzabal y Rocío Arroyo fueron quintas en sus respectivas carreras con 2:00.74 y 2:01.14, respectivamente, terminando duodécima y decimocuarta, sin opciones de final.