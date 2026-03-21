El relevo mixto de 4x400 conquista la plata para España en el Campeonato del Mundo de Atletismo de pista cubierta
PRIMERA MEDALLA
El cuarteto formado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás remontó en la prueba para quedar por detrás de Bélgica. Además, la marca de 3:16.96 supone un nuevo récord de España
El relevo español mixto de 4x400 metros, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, logró la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta, que se está disputando en la región polaca de Cuyavia y Pomerania.
El cuarteto español remontó posiciones para llevarse la presea de plata y establecer la marca de 3:16.96, nuevo récord de España de la distancia. El oro fue para Bélgica que paró el crono en 3:15.60. El podio lo completó Polonia tras la descalificación del equipo de Jamaica por un empujón en uno de los relevos a una atleta estadounidense.
El vasco Fernández, primer relevista, entregó la posta en 47.76, antes de que Sevilla, iniciase su carrera y finalizase en 52.05. Posteriormente, García Zurita cubrió su recorrido en 46.09 y Hervás cerró en 51.06.
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