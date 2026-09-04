El Rali da Água Transibérico: una competición entre España y Portugal
AUTOMOVILISMO
La cuarta edición del Rali da Água Transibérico se disputará entre España y Portugal los días 10, 11 y 12 de septiembre
El motor tiene desde hace cuatro años una cita a caballo entre Portugal y España con la disputa del Rali da Água Transibérico. Una prueba puntuable para el campeonato de Portugal, pero que tiene parte de su recorrido en España e impulsado desde el inicio por la Eurocidade Chaves-Verín.
El rally se disputará los días 10, 11 y 12 y contará con 10 tramos cronometrados, de los que uno será íntegramente en España, otro tendrá kilómetros en territorio español y además la salida oficial y el shakedown serán en Verín. Todo ello bajo la tutela y la garantía de la Escudería Ourense.
El presidente de la Escudería, Jano Fraga, confirma el crecimiento de la prueba y la ambición de ir a más en próximas ediciones: “A idea coa que iniciamos este proxecto xunto co CAMI Motorsport era de facer crecer este rally, poñelo nun chanzo máis alto dentro do campionato portugués. Pero sempre estamos traballando e co ollo posto en onde podemos entrar para dar o seguinte paso. Podo dicir que despois destes anos o rally está máis que preparado para dar o salto a calquera disciplina. Estamos intentando que o primeiro paso poida ser combinar cun campionato nacional español e portugués, e tratar de xuntar un pouco os dous, ou entrar dentro dun campionato europeo”.
Al margen del aspecto deportivo, los alcaldes de Verín y Chaves insistían en la parte promocional y económica para la Eurocidade.
“Moitas veces os nosos veciños pregúntanse que pintamos nós aí. Pois é moi sinxelo: estamos na Eurocidade da Auga, somos transfronteirizos, temos unha cousa en común que é a ruta termal. Temos cousas que ofrecer que non tiñamos hai cinco ou seis anos. E de aí entendimos rapidamente o que nos estaban ofrecendo e por iso aceptamos, estamos encantados. A parte deportiva deixámoslla á Escudería Ourense, nós estamos noutros temas, pero en canto á imaxe e a posición do rally, a nosa área agora está empezando a coller unha certa entidade na parte española e vai ter unha continuidade”, decía Gerardo Seoane, alcalde Verín.
Su homólogo, en la Cámara de Chaves, Nuno Vaz, iba en la misma línea: “Nosotros vemos el rally más allá de su dimensión como prueba deportiva. Lo vimos así desde el principio y la verdad es que el proceso empezó de esta manera, como una idea, con un propósito algo ambicioso, pero llevado a cabo sobre todo con el propósito de contribuir a esta alianza. Nos parece que ha sido una fantástica afirmación de crecimiento, de consolidación y de ambición”.
Y añadía: “Naturalmente, queremos que este Rally, que gira en torno a esta piedra angular que es el agua aproveche estas sinergias. Queremos que quienes nos visitan por el deporte, y quienes nos ven a través de las diversas plataformas, puedan conocer más sobre nuestro territorio, nuestros paisajes, nuestros recursos y nuestra gente. El aumento de la calidad de la propuesta que se ofrece, no solo en la gastronomía, sino en toda la inmensa programación cultural, lúdica y deportiva que ha tenido esta zona, ha demostrado que esto, en lugar de ser un gasto público, es una inversión que ha hecho mucho por la economía. Hemos más que duplicado el número de pernoctaciones en nuestro territorio. Entendemos que este espacio de comunión y de convivencia, este espacio que no es de frontera, ha servido para llevar a cabo buenos proyectos, materializar buenas ideas y ser un espacio de oportunidades”.
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