El Rallyshow vuelve a As Pontes

El circuito municipal de As Pontes (A Coruña) acogerá el próximo domingo, 16 de agosto, la segunda edición del Rallyshow Deputación da Coruña, una cita que dará un salto cualitativo respecto al estreno del año pasado al reunir a cuatro campeones del mundo de la especialidad. Stig Blomqvist, Miki Biasion y Petter Solberg, junto al copiloto coruñés Luis Moya, serán las grandes estrellas de un evento pensado para todos los públicos que combina competición, espectáculo y actividades familiares, todo ello con entrada gratuita.

El rallyshow llega tras el éxito de su primera edición, que congregó a más de 4.000 aficionados llegados de toda Galicia y que tuvo como ganador a Víctor Senra al volante de su Hyundai i20 Coupé WRC.

Este año, el cartel internacional es de auténtico lujo. El sueco Stig Blomqvist, campeón del mundo en 1984 con el mítico Audi Quattro, representa la época dorada de los rallys cuando la tracción total revolucionó el deporte. Junto a él estará Massimo “Miki” Biasion, bicampeón del mundo en 1988 y 1989 con el legendario Lancia Delta Integrale, uno de los coches más icónicos de la historia.

El noruego Petter Solberg, campeón en 2003 con Subaru y conocido internacionalmente como “Mr. Hollywood” por su carisma y su espectacular estilo al volante, aportará su condición de piloto total, ya que también fue campeón del mundo de rallycross. Y cerrando el cuarteto de lujo, Luis Moya, bicampeón del mundo como copiloto de Carlos Sainz en 1990 y 1992, volverá a ejercer como padrino de una cita que aspira a convertirse en el gran punto de encuentro del motor gallego este verano. En la parte competitiva, ya están confirmados pilotos gallegos como Alberto Meira, Jorge Pérez, Antón Pérez o Daniel Berdomás, que lucharán por la victoria, además del local Iago Gaberias que estrena un nuevo vehículo. Además del rallyshow, la Festa do Motor incluirá exhibiciones de drift y carcross, exposición de vehículos, simuladores, zona infantil y un circuito para los más pequeños, además de pantallas gigantes.