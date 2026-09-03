Raúl Asencio, absuelto en el caso del vídeo sexual tras el perdón de las víctimas

El futbolita del Real Madrid durante un partido de la Champions League, en la temporada 2025/26.

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio ha sido absuelto del delito de revelación de secretos por el que estaba siendo juzgado en Gran Canaria, después de que las dos jóvenes que aparecen en los vídeos objeto de la causa manifestaran ante la jueza que perdonaban a los cuatro acusados.

El perdón de las víctimas permitió a la Fiscalía retirar la acusación que pesaba sobre Asencio, al que se atribuía haber mostrado a un tercero un vídeo de contenido sexual que había recibido de los otros tres procesados. La magistrada Virginia Peña dictó este jueves sentencia de conformidad 'in voce', que las partes han aceptado y que es firme.

El juicio se celebró en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y se prolongó durante algo más de tres horas. Durante la vista, las dos jóvenes confirmaron que otorgaban su perdón de forma voluntaria, circunstancia que permitió modificar las acusaciones.

Un año de prisión para los otros tres acusados

La sentencia sí condena a Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García Alemán a un año de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil, relacionado con la grabación de un vídeo sexual en 2023 en el sur de Gran Canaria. Una de las jóvenes tenía entonces 16 años.

Aunque la pena de cárcel ha sido impuesta, los tres no ingresarán en prisión. La Fiscalía ha aceptado suspender la ejecución de la condena, teniendo en cuenta que carecen de antecedentes penales, el tiempo transcurrido desde los hechos y el perdón expresado por las víctimas.

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La suspensión queda condicionada a que no vuelvan a delinquir durante el periodo establecido y a que los condenados realicen un curso de sensibilización y responsabilización en materia sexual.

Además, deberán cumplir una orden de alejamiento de dos años respecto de la víctima que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y tendrán prohibido durante tres años ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto directo y regular con menores.

Asencio agradece el perdón

Durante la vista, Raúl Asencio pidió disculpas a las víctimas y agradeció el perdón que ambas habían manifestado. Ferran Ruiz y Juan Rodríguez también pidieron perdón públicamente, mientras que Andrés García aceptó los términos del acuerdo pero declinó realizar ninguna manifestación adicional.

La resolución supone el cierre del procedimiento para Asencio. La Fiscalía había solicitado inicialmente dos años y medio de prisión para el futbolista, mientras que para los otros tres acusados reclamaba penas superiores que finalmente fueron reducidas tras el acuerdo alcanzado entre las partes.

Un inicio de temporada complicado para Asencio

La resolución judicial llega apenas un día después de que Asencio fuera condenado por otro procedimiento, en este caso por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria.

El futbolista fue detenido el pasado 16 de agosto en San Bartolomé de Tirajana después de dar 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi cuatro veces la tasa máxima permitida. En un juicio rápido reconoció los hechos y fue condenado a 14.400 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso de conducir.

El Real Madrid ha abierto un expediente interno al jugador. Su entrenador, José Mourinho, aseguró este jueves que no está satisfecho con la situación, aunque defendió el comportamiento profesional de Asencio dentro de Valdebebas.