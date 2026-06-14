El Real Madrid alcanza un acuerdo con Cucurella y será jugador del equipo después del Mundial

El Real Madrid continúa reforzándose y está vez apuntala la defensa. De acuerdo con información del periodista italiano Fabrizio Romano, Marc Cucurella será nuevo jugador del conjunto blanco tras el Mundial 2026.

El lateral izquierdo del Chelsea y la selección española era pretendido por varios equipos de cara al mercado de fichajes de verano entre ellos el FC Barcelona y Atlético Madrid. Romano, conocido por ser uno de los periodistas más fiables y reconocidos en tema de fichajes, anunció en redes sociales la noticia.

El periodista italiano señala que Real Madrid y jugador alcanzaron un acuerdo verbal que se hará efectivo después de la cita mundialista. Cucurella era el lateral deseado por José Mourinho.

Desde Inglaterra apuntan que el fichaje por parte del Real Madrid del ex jugador de Getafe o Brighton puede ascender a 60 millones de euros y Cucurella firmará por seis temporadas.

Con esta sería la cuarta incorporación de los blancos para la siguiente temporada tras las del francés Konaté, el holandés Dumfries y el portugés Bernardo Silva, ninguno de ellos confirmados de manera oficial