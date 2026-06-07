Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid hasta 2030 tras vencer a Enrique Riquelme

Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid tras imponerse en las elecciones celebradas este domingo en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en las que compitió con el empresario Enrique Riquelme.

Los comicios se desarrollaron entre las 09.00 y las 20.00 horas, y confirman la continuidad de Pérez al frente del club blanco, al que preside de forma ininterrumpida desde 2009 en su segunda etapa. Con este nuevo mandato, el dirigente prolonga su vinculación hasta 2030.

Durante la campaña, Florentino Pérez defendió la necesidad de continuidad en el proyecto y criticó las propuestas de su rival, al que acusó de representar una etapa “siniestra” en la historia del club. Por su parte, Riquelme centró su candidatura en una renovación profunda del modelo deportivo e institucional.

En el plano deportivo, el proyecto de continuidad de Pérez contempla la llegada del técnico portugués José Mourinho al banquillo y posibles incorporaciones como el defensa francés Ibrahima Konaté, el lateral neerlandés Denzel Dumfries y un fichaje de gran impacto aún por concretar.

El programa de Riquelme incluía nombres de alto nivel como el delantero noruego Erling Haaland o el centrocampista español Rodri Hernández, además de la posible incorporación del técnico alemán Jürgen Klopp, aunque finalmente no ha logrado el apoyo suficiente en las urnas.

La jornada electoral estuvo marcada también por la polémica en el voto por correo, con varias impugnaciones por supuestas irregularidades, lo que provocó retrasos en el recuento durante la noche electoral.