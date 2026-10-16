El Real Madrid pide la dimisión de Tebas tras su comparación con la propaganda nazi

El Real Madrid ha exigido este viernes la «dimisión inmediata» de Javier Tebas como presidente de LaLiga después de que comparase las actuaciones de Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi. El dirigente ha respondido acusando al club blanco de querer "destruir la competición nacional" mediante un relato tergiversado desde sus medios.

La polémica ha reavivado el enfrentamiento entre ambas partes, con el caso Negreira y la reforma arbitral también en el centro de las críticas.

El Real Madrid tacha de "intolerables" las declaraciones de Tebas

En un comunicado, el club considera que las palabras del presidente de LaLiga son "de extraordinaria gravedad" y evidencian una falta de neutralidad e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Por ello, reclama su dimisión tanto al frente de la patronal como de la vicepresidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La controversia comenzó después de que Tebas acusase a la dirección madridista de utilizar Real Madrid TV para alimentar sospechas y señalar enemigos. El dirigente comparó esa estrategia con las técnicas propagandísticas de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, aunque precisó que se refería a los métodos y no a la ideología ni a los aficionados del club.

El Real Madrid también reprocha a Tebas sus declaraciones sobre el caso Negreira y reclama que las instituciones futbolísticas impulsen el esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el FC Barcelona al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Tebas acusa al club blanco de recurrir a la intimidación

En su respuesta, publicada en la red social X, Tebas afirma que las peticiones de dimisión e intentos de inhabilitación contra él se han repetido durante sus trece años al frente de LaLiga. Defiende que su obligación es proteger la competición frente a lo que considera ataques de Real Madrid TV.

El presidente de la patronal también cuestiona la actuación del Real Madrid en el caso Negreira y pide pruebas concretas para sostener acusaciones individuales contra árbitros. Sobre la reforma arbitral, asegura que se han producido avances, aunque reconoce que todavía quedan aspectos pendientes.

Tebas concluye que el club busca perjudicar la competición nacional y le reclama que desmienta las informaciones que considere falsas y aporte datos sobre sus solicitudes de cambios de horarios. Además, acusa a sus dirigentes de utilizar la intimidación para desacreditar a quienes critican sus actuaciones.