La selección de México sonríe entre expulsiones

Los jugadores de la selección de México celebran el primer gol que lograron en el partido ante Sudáfrica.

La selección de México venció (2-0) a la de Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026, que se celebra también en Estados Unidos y Canadá, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, uno en cada parte, en el mítico Estadio Azteca, renombrado por la FIFA para el torneo como Ciudad de México.

El cuadro norteamericano contribuyó a la fiesta total dando el primer paso para estar en los cruces dentro de un Grupo A que comparte también con Corea del Sur y Chequia. Los de Javier Aguirre aprovecharon un mal partido de los “Bafana Bafana”, que regresaban a una Copa del Mundo 16 años después.

Primer gol del torneo

“El Tri” supo gestionar el peso de la historia y de una larga espera en el túnel de vestuarios mientras el mundo entero hacía la cuenta atrás. Los fuegos artificiales de la FIFA dieron paso al balón y México aprovechó la mala puesta en escena rival.

A los nueve minutos, la anfitriona logró el inicio soñado. Sudáfrica falló en la salida de balón y Julián Quiñones firmó el 1-0, convirtiéndose en el autor del primer gol del Mundial 2026. El delantero de Al-Qadisiyah desató la celebración en el Azteca y dio tranquilidad a los locales.

Sudáfrica apenas inquietó durante la primera mitad y solo registró un disparo a puerta antes del descanso. México, por su parte, rozó el segundo tanto con un remate de Quiñones al poste y varias llegadas peligrosas que encontró respuesta en Ronwen Williams.

Segunda mitad

La apuesta de Hugo Broos volvió a desmoronarse tras el descanso. Además, los africanos se quedaron con un jugador menos por la expulsión directa de Yaya Sithole como último defensor.

México aprovechó la superioridad numérica y sentenció el encuentro con el 2-0 de Raúl Jiménez, que cabeceó a la red para asegurar los tres primeros puntos del torneo. El tanto coincidió con la entrada al campo de Gilberto Mora, de solo 17 años, ovacionado por la afición del Azteca.

“El Tri” respondió a la fiesta de la grada con dominio, ocasiones y eficacia, aunque terminó el encuentro con la expulsión del central César Montes. Sudáfrica también acabó con diez tras la roja a Themba Zwane, confirmando un debut para el olvido en un Mundial donde el margen de error es mínimo.

México 2 - Sudáfrica 0 México: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira (Álvarez, min.76), Fidalgo (Chávez, min.66), Brian Gutiérrez (Mora, min.66); Alvarado, Quiñones (Vega, min.79) y Jiménez (González, min.76)

Sudáfrica: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbozaki, Modiba (Appollis, min.77); Adams (Zwane, min.61), Mokoena, Sithole; Foster (Mbatha, min.56) y Rayners (Makgopa, min.77).

Goles:

1-0, min.9, Quiñones.

2-0, min.67, Jiménez.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA). Amonestó a (Gutiérrez, min.23) por parte de México. Y a Mokoena (min.17) y Sibisi (min.74) en Sudáfrica. Expulsó a Montes (min.92), Sithole (min.49) y Zwane (min.84) por roja directa.

Incidencias: Ciudad de México, 80.824 espectadores.