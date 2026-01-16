Solidaridad en el fútbol gallego: del campo al monte

En el fútbol, la unión también hace la fuerza. Fue lo que hizo el Celta de Vigo y equipos de Ourense, con la participación de la Real Federación Galega de Fútbol este pasado verano. Tras los devastadores incendios que sufrió Ourense, todos dieron un paso adelante. Se organizó un partido amistoso en Balaídos entre el cuadro celeste y una selección ourensana. Sumado a una Fila 0, a los derechos televisivos y a la venta de la camiseta especial, se lograron recaudar 81.054,12 euros. Un dinero que se entregó en un acto especial y emotivo, celebrado en la Confederación Empresarial de Ourense, y que irá destinado a proyectos concretos para la recuperación del territorio en San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras), Cualedro y Laza. Allí estuvo la presidenta del Celta, Marián Mouriño, el máximo mandatario del fútbol gallego, Pablo Prieto, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y representantes de los territorios a los que se destinará lo recaudado, entre otros asistentes.

“Por una gran desgracia que sufrimos en Galicia se demostró que estamos todos a una cuando nuestros vecinos, como es Ourense, pasa por unos incendios así. Nos volcamos en Vigo y hoy hacemos realidad la entrega de ese donativo, que va para tres proyectos reales, que están ya encima de la mesa para reconvertir una parte de lo dañado”, explicó Mouriño, presidenta del club olívico.

El dinero se empleará en tres proyectos concretos en Laza, Cualedro y la aldea valdeorresa de San Vicente de Leira

En la aldea valdeorresa de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras), el proyecto consiste en la restauración de la antigua escuela como centro social vecinal, aprovechando la madera quemada. “Temos que centrarnos en formar un pobo. Estamos en escombros, coa maior parte dos veciños sen casa, e temos a necesidade de ter un centro onde os veciños podan facer xuntanzas e empezar a resolver problemas”, explicó Elisa Sánchez, presidenta de la asociación de vecinos.

En Cualedro ardieron más de 25.000 hectáreas y los trabajos se centrarán en la restauración edafológica, retirada de madera, habilitación de pastos para el ganado y recuperación de sistemas silvopastoriles. “Queremos que os cativos estén implicados para que estén concienciados e conserven algo que é do pobo e debemos protexer. O que perdidos este verán, que foi moito, pódase recuperar e poñelo en producción”, señaló Delfín Paz, representante del municipio en el acto.

Y en Laza, con uno de los montes vecinales más extensos de Galicia, se trabajará para construír un Centro de Día para las personas mayores de la parroquia. “Son cartos para investir no monte. É unha pequena axuda que, unha vez se retire a madeira quemada, se invertirá da mellor forma posible e comezarase a traballar”, detalló Rosa Nóvoa, presidenta de la comunidade de montes de Laza.

Fueron las caras y las voces de un territorio que sufrió y pelea por recuperarse. El fútbol gallego pone su granito de arena. El trabajo continuará ahora en silencio. “Supervisaremos los proyectos y estaremos atentos para que todo vaya hacia adelante”, recordó Mouriño. Una ayuda que va desde el campo hasta el monte.