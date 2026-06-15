El sueño de España en el Mundial 2026 empieza

La selección española de fútbol arrancará el reto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un primer duelo ante la debutante Cabo Verde, primer examen donde podrá presentar las cartas con las que quiere apostar por lo máximo, aunque puede que el seleccionador Luis de la Fuente se guarde todavía alguna. La espera para la tetracampeona de Europa ha terminado. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, comenzará su andadura en esta Copa del Mundo donde está señalada como una de las grandes favoritas no sólo a llegar lejos sino a bordar su segunda estrella en la camiseta tras la de 2010. Lo hará ante un rival en teoría asequible, pero del que no se puede fiar porque las puestas en escenas en grandes torneos y más teniendo tanto foco sobre ella, se pueden atascar.

Pero España quiere dar su primer golpe en la mesa, el cual no suele significar demasiado como se pudo ver en la anterior edición donde deslumbró en su estreno ante Costa Rica (7-0) y ya no volvió a ganar ningún partido más, concluyendo su paso por Catar en los octavos de final y en otra eliminación por penaltis, ante Marruecos, como en 2018 en Rusia ante la anfitriona.

El equipo que dirige Luis de la Fuente se presenta avalado por el buen fútbol desarrollado años anteriores y subido en una racha de 31 partidos oficiales invicto, por lo que de ganar al combinado caboverdiano, desempataría con Italia y ostentaría un nuevo récord de imbatibilidad, un honor que tratará de romper con sus armas una Cabo Verde que quiere disfrutar de la experiencia y dejar claro que no va a haber una alfombra roja para la actual campeona de Europa. Igualar la ilusión del modesto combinado es una asignatura obligatoria para la Roja.

Además, la estadística dice que a España le ha costado ganar partidos en la Copa del Mundo desde su título de 2010 en Sudáfrica, tan sólo tres, y que los debuts en este evento tampoco han sido demasiado óptimos. En su actual comparación con la selección del “tiki taka”, tratará de alejarse del agitado estreno de hace 16 años, con derrota inesperada ante Suiza.

La selección española sabe que no puede dejarse nada por el camino en forma de puntos de cara a evitar un posible primer cruce con Argentina y evitar relajaciones que la lleven a complicarse un primer partido al que, aparentemente, llega sin demasiadas dudas tras ganar con solvencia la semana pasada en su último amistoso a Perú y quitarse el mal sabor de boca de su empate ante Irak antes de viajar a los Estados Unidos.

De la Fuente

Pasó revista al encuentro el seleccionador, Luis de la Fuente, que destacó que “los entrenamientos han ido como pensábamos. A veces te cuestionas cosas porque son muy buenos y te sorprenden, pero la idea no ha variado. Lamine Yamal está en buenas condiciones y ha llegado en el momento que queríamos. Está muy bien, como el resto que han tenido inconvenientes. Están todos disponibles, pero él, Víctor Muñoz y Nico no estarán desde el inicio. Veremos cómo se desarrolla el encuentro”.

Sobre el fichaje de Cucurella por el Real Madrid y la posibilidad de que afecte al lateral, De la Fuente se mostró seguro de que “no le afectará. No genera una situación incómoda. Nadie haría algo que pudiera afectar al grupo”.