La UEFA amenaza con boicotear las competiciones de la FIFA si Infantino mantiene su plan para privatizar el Mundial

Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el Mundial de 2022 en Catar.

La UEFA y sus 55 federaciones nacionales han acordado por unanimidad no participar en las competiciones organizadas por la FIFA mientras siga adelante el proyecto impulsado por su presidente, Gianni Infantino, para abrir la propiedad comercial del Mundial y otros torneos a inversores privados.

La decisión, adoptada en una reunión telemática de urgencia, supone una escalada sin precedentes en el enfrentamiento entre los dos principales organismos del fútbol mundial y pone en riesgo el futuro de los próximos Mundiales si ninguna de las partes da marcha atrás.

En un comunicado conjunto, la UEFA rechazó "de forma unánime e inequívoca" la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones a capital privado. El organismo presidido por Aleksander Ceferin considera que el torneo "no puede tratarse como un producto de inversión" y sostiene que pertenece al fútbol y a sus aficionados.

La amenaza de un boicot europeo

La resolución de la UEFA es contundente: ninguna selección nacional perteneciente a las 55 federaciones europeas participará en competiciones de la FIFA mientras el proyecto permanezca sobre la mesa, salvo que la iniciativa sea retirada por completo y el organismo internacional garantice que no volverá a plantear la entrada de inversores privados en sus competiciones.

La confederación europea considera que permitir la entrada de accionistas externos cambiaría para siempre el modelo de gobernanza del fútbol, ya que las decisiones sobre calendarios, formatos de competición o desarrollo del deporte pasarían a estar condicionadas por criterios de rentabilidad económica.

Además, critica que la propuesta se haya elaborado "en secreto" y sin consultar previamente a las federaciones nacionales, calificando el procedimiento como un "grave fracaso de liderazgo".

Infantino defiende el proyecto

La polémica surge después de que Gianni Infantino planteara la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial que concentraría la gestión comercial de las competiciones de la FIFA, incluidos los derechos audiovisuales, patrocinio, licencias y organización de torneos.

Según explicó el presidente de la FIFA, se trata únicamente de una propuesta que deberá ser aprobada por las 211 asociaciones miembro y por el Consejo de la FIFA. Infantino sostiene que el objetivo es aumentar los ingresos para reinvertirlos en el desarrollo del fútbol mundial, manteniendo la FIFA el control mayoritario de la nueva sociedad.

El Mundial 2030, en el aire

La amenaza de boicot abre un escenario de enorme incertidumbre para el Mundial de 2030, cuya organización recae en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Si las federaciones europeas mantienen su posición y la FIFA no modifica su proyecto, el torneo podría disputarse sin las selecciones del continente, incluidas algunas de las principales potencias del fútbol mundial, lo que supondría un golpe deportivo, económico y organizativo sin precedentes.

La decisión de la UEFA representa uno de los mayores desafíos institucionales a la FIFA en las últimas décadas y deja abierto un pulso que podría redefinir el modelo de gestión del fútbol internacional.