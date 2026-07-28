El Mundial de fútbol, ¿en venta?

La FIFA estudia vender a inversores privados participaciones en sus torneos, incluido el Mundial, a través de una nueva empresa que recaudaría hasta 4.200 millones de dólares.

Son cálculos de la entidad que dirige Gianni Infantino, que ha acabado por hacer público lo que desvelaron varios medios británicos, su plan para aunar los derechos comerciales de la FIFA —retransmisión, patrocinios, gestión de entradas y concesión de licencias— con la organización operativa de las competiciones y venderlos a terceros a través de una sociedad que ya tiene hasta nombre, FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa nacería con una valoración inicial de fondos propios de 20.000 millones de dólares y serviría para canalizar la venta de las mencionadas participaciones. El dinero de esas operaciones, asegura ahora el organismo, "se reinvertiría en el fútbol mundial".

Una de las cuestiones que el comunicado de la FIFA no aclara es el papel de Infantino en esa empresa. Si bien ya anunció su intención de postularse para seguir al frente del fútbol mundial en un nuevo mandato, hasta 2031, la prensa británica lo sitúa como "comisionado" de esa firma, que distribuiría de forma directa unos 90 millones de euros en financiación para cada una de las 211 federaciones miembro.

Todo ello, en caso de que una mayoría de esas mismas federaciones apruebe la creación de esa empresa y el plan de privatización de las competiciones futbolísticas.

Papel de Estados Unidos

Con las "cifras extraordinarias" del reciente Mundial de México, Canadá y EEUU como escaparate del importante negocio que supone el fútbol, la propia FIFA ha detallado el papel predominante que tendrá Estados Unidos en el proyecto de Infantino.

Así, el fondo de inversión de Thrive Capital, de Josh Kushner, que ya adquirió una participación minoritaria en los San Francisco Giants, encabezará el grupo inversor; mientras el banco JP Morgan "trabajará junto con la FIFA" y el empresario Greg Maffei, que lideró la Fórmula 1, "seguirá involucrado" en las siguientes etapas.

Lo que no ha aclarado es si, como han publicado medios británicos, el plan ha sido abordado también con la administración Trump. Sale a la luz, no obstante, el mismo día que la investigación abierta en la Cámara de Representantes de EEUU sobre las relaciones entre Infantino y el inquilino de la Casa Blanca.