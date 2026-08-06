Vázquez Alvite, nuevo presidente del Comité Técnico en Galicia

La Federación Gallega de Fútbol ha elegido a Roberto Vázquez Alvite como nuevo presidente del Comité Técnico Gallego de Árbitros (CTGA), en sustitución del ourensano Bernardino González Vázquez, que deja el cargo tras las últimas temporadas al frente del colectivo arbitral gallego. El nombramiento fue comunicado oficialmente por el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF), Pablo Prieto, durante una reunión con el equipo directivo del Comité de Árbitros, en la que trasladó la elección del colegiado coruñés para dirigir una nueva etapa del estamento arbitral.