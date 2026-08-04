El Barco, con la lección aprendida

El Centro de Deportes Barco comenzó ayer los entrenamientos en Calabagueiros con una suave sesión en la que el público presente pudo analizar las novedades del cuadro valdeorrés. Donde no hay cambios es en el técnico, ya que Agustín Ruiz seguirá al frente de la nave tras realizar una pasada segunda vuelta espectacular. La variación es la llegada de Fran González, que sustituye a Adrián Padrón (que fichó por la UD Ourense) como segundo entrenador.

En cuanto a la plantilla, continúan de la temporada anterior la columna vertebral: Manu Rodríguez, Diego Santín, Raúl Paz, Ariel Herrera, Sidi, Carlos Cruz, Rabil Bin, Imanol Elías, Óscar Martín, Noel Álvarez y Freiría.

Por el momento, en el capítulo de fichajes, han recalado en Calabagueiros, Jony Lopes (Astorga), Jorge Benavides (Barbadás), Raúl Arias (Tudelano), Dani Sánchez (Arosa), Diego Souto (Valladares) y Hugo Parra (Bembibre).

La idea de Agustín Ruiz es “mínimo fichar a dos jugadores más, la plantilla está abierta y no queremos que nos pase lo de la temporada pasada”. “Todavía tenemos libre una ficha para un futbolista mayor de 23 años, y para afrontar con garantías la temporada tenemos que tener 20 jugadores. Es verdad que todavía queda más de un mes para el inicio de la liga y es tiempo suficiente para fichar, aunque sabemos que por nuestra situación geográfica no es fácil incorporar jugadores”.

Con relación a la pretemporada, Ruiz tiene previstas 24 sesiones, entre entrenamientos y partidos amistosos. “Creemos que es una cifra más que suficiente, sabemos que las dos primeras semanas son innegociables para que los fichajes vayan adquiriendo los nuevos conceptos y que el equipo vaya mejorando”. El primer amigable será el sábado 8 ante el Verín en el Memorial Miguel Fariñas, luego jugará el día 15 un triangular con el Lugo y otro equipo por confirmar, mientras que el 19 se medirá a la UD Ourense.

El sábado 22, triangular frente al Bembibre y la Ponferradina y el jueves 27, ante el Cented y el Ourense CF. Los amistosos terminarán el 30 en el duelo ante el Lalín, recién ascendido a Tercera.

Lo que sí tiene claro Ruiz es que “el objetivo principal del Barco tiene que ser el de estabilizarse en la categoría y hacer una buena campaña”. “No puede ser que estemos hasta enero en descenso, como ocurrió el año pasado, porque ese tipo de situaciones condiciona mucho a los jugadores. El tiempo nos irá poniendo en nuestro sitio para saber a qué se puede optar”.