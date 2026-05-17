Vídeo | Así fue el aparatoso accidente entre Álex Márquez y Pedro Acosta en el GP de Cataluña

Un fallo en la KTM de Pedro Acosta en plena lucha con Álex Marquez terminó con un aparatoso accidente durante el GP de Cataluñay con el piloto catalán siendo trasladado al hospital por precaución donde se encuentra estable.

En plena pelea por la primera plaza del GP de Cataluña y cuando faltaban solo doce vueltas, Álex Márquez intentaba adelantar a su rival cuando la moto de Acosta sufrió un fallo que provocó un frenazo. Ante esta situación el menor de los Márquez no pudo evitar colisionar con su rival y salió despedido por los aires y su moto quedó destrozada. El piloto de Cervera consiguió esquivar las protecciones y evitar una tragedia mayor.

Las piezas de la moto de Márquez quedaron repartidas por el asfalto del circuito catalán provocando los accidentes de otros pilotos como Fabio Di Giannatonio, obligando a parar la carrera.

Cuando se reanudó el triunfo fue para Fabio Di Giannantonio que consiguió acabar la carrera de manera brillante tras la reanudación.