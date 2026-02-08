Vídeo | Una dura caída pone fin a la carrera y participación olímpica de Lindsey Vonn

Lindsey Vonn durante su participación los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina.

Lindsey Vonn, la reina del descenso en los deportes de invierno, se despidió de la competición de la peor manera posible con una caída acompañada de un grito desgarrador y lesionada.

La estadounidense sufrió una caída en el primer tramo de la mítica Olympia delle Tofane en la que era su última participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno y desafiando a toda lógica.

La esquiadora de 41 años se había roto el ligamento cruzado de la pierna izquierda la semana pasada en la localidad suiza de Crans Montana, pero contra todo pronóstico decidió participar en la cita olímpica, la que sería su última.

Con una rodilla dañada y con cinco años sin competir, se colocó en el cajón de salida este domingo para buscar una medalla en Tofana. Los resultados de la temporada acompañaban hasta la caída de Crans Montana pese a ello decidió acudir a Milán Cortina.

Este sábado había marcado el tercer mejor tiempo en los entrenamientos y todo el mundo estaba expectante ante la posibilidad de vivir como Vonn volvía a desafiar a la lógica.

Tras salir y comenzar a tomar la velocidad necesaria para el descenso en el primer tramo, la estadounidense sufrió una caída tras desequilibrarse en una curva que silenció toda la pista de Tofane y su grito desgarrador congeló a los asistentes.

Caras de incredulidad en los asistentes a la pista de Tofane tras la caída de Lindsey Vonn. | Andrew Milligan / Europa Press

“Dios mío. No puedo, no puedo”, decía mientras esperaba el helicóptero que la trasladaría y ponía fin a su carrera entre la ovación de los asistentes en Milán.

Entre su palmarés destacan 82 victorias en la Copa del Mundo, tres medallas olímpicas y ocho medallas en los mundiales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, además de ser referente del deporte femenino durante la última década.