Caudales a la baja en Ourense, aunque la borrasca Marta trae otro repunte

De Leonardo a Marta: el cuento de nunca acabar. Ourense afronta el Entroido bajo la influencia de la borrasca Marta, que prolonga un tren de borrascas responsable del inicio de año más lluvioso del siglo XXI. Tras veinte días consecutivos de lluvia, la provincia continúa con cielos variables, episodios diarios de precipitaciones y temperaturas suaves para la época.

El jefe de la oficina de planificación hidrológica de la CHMS, Carlos Ruiz, confirmó que la situación de los cauces se encontraba en una fase de estabilidad y descenso, aunque advirtió que se trataba de un alivio temporal. La red de control mantuvo durante el sábado 19 puntos bajo aviso hidrológico, con 1 punto en nivel rojo, 7 en naranja y 11 en nivel amarillo. Pese a la tendencia a la baja, el Miño registró a su paso por Ourense un caudal de 1.700 metros cúbicos por segundo, lo que obligó a mantener el nivel naranja en la ciudad.

El balance hídrico presentado reveló la magnitud del temporal que atraviesa la provincia, con un registro de 122 litros por metro cuadrado en lo que va de febrero, un 16% más que la media de un mes completo. Desde el inicio del año hidrológico se alcanzaron 820 litros por metro cuadrado, situándose un 35% por encima de los valores habituales. Esta situación dejó los embalses al 85% de su capacidad, lo que representó 15 puntos más que la media y un incremento de 24 puntos respecto a hace dos semanas.

Vuelve la incertidumbre

La previsión técnica de la CHMS apunta a un repunte inmediato de los caudales durante la jornada de hoy domingo debido a la llegada de la borrasca Marta. Según Ruiz, tras este repunte se prevé que la tendencia descendente se retome a partir de mañana por la tarde. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en la ventana temporal entre martes y viernes, cuando se pronostican acumulaciones medias superiores a 100 litros por metro cuadrado. Este escenario de precipitaciones intensas hace temer que se repitan niveles similares a los picos de la semana pasada, con el riesgo de que en puntos concretos incluso se superen.

La nieve vuelve a causar problemas en los accesos a la provincia

El desembarco de Marta en la provincia trajo también nuevas nevadas que terminaron por blindar los accesos por carretera, sumando un nuevo obstáculo a la ya crítica situación del transporte en Ourense. Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), la acumulación de nieve en la zona de A Canda, en el municipio de A Mezquita, obligó a prohibir la circulación de camiones y vehículos articulados en la autovía A-52. Esta restricción se extendió también a la carretera N-525, donde fue necesario transitar con extrema precaución entre los kilómetros 115 y 149 debido a las adversas condiciones meteorológicas. Asimismo, en la red secundaria, la carretera OU-0704 quedó cerrada al tráfico pesado en el acceso a Cabeza de Manzaneda.

Precisamente, la estación de esquí de Manzaneda se vio obligada a clausurar sus instalaciones de forma prematura durante la mañana de ayer. Aunque a las 11:00 horas se intentó abrir las pistas para aprovechar una de las temporadas con mayor espesor de nieve de los últimos años, el fuerte viento obligó a evacuar a los usuarios apenas una hora después por motivos de seguridad. Este cierre subrayó la severidad del temporal, que mantuvo bloqueada la red ferroviaria y los principales puertos de montaña de la provincia.