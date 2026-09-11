Video | El espectacular accidente de Inthraphuvasak en el Madring donde su coche acaba en llamas

El monoplaza de Tasanapol Inthraphuvasak tras impactar con el muro en la curva 19 del circuito Madring.

El nuevo circuito Madring ha vivido este viernes su primer gran susto. El piloto tailandés de Fórmula 2 Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un fuerte accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de España, después de perder el control de su monoplaza en la curva 19.

El coche del piloto de ART Grand Prix impactó contra las protecciones y comenzó a arder poco después. La espectacularidad del accidente obligó a sacar la bandera roja y a detener la sesión mientras los operarios retiraban el monoplaza y limpiaban la pista.

Inthraphuvasak salió ileso

Pese a las imágenes del coche envuelto en llamas, la principal noticia fue que el piloto pudo salir por su propio pie y sin lesiones. Los servicios de intervención actuaron rápidamente para controlar el fuego y asegurar la zona.

El accidente se produjo en uno de los puntos más exigentes del nuevo trazado madrileño, que cuenta con 22 curvas y muros muy próximos a la pista. La dificultad del circuito ya había sido advertida por varios pilotos antes del inicio del Gran Premio.