La Fórmula 1: Una revolución llena de incógnitas

La parrilla de Fórmula 1 para 2026 estará compuesta por 22 pilotos, entre los que solo hay un rookie.

Vuelven a rugir los motores, aunque con una acústica diferente. La Fórmula 1 empieza este fin de semana la temporada 2026, en la que se estrena un nuevo reglamento que ha obligado a cambiar los monoplazas tanto por dentro como por fuera. El circuito de Albert Park, en Australia, abrirá el telón de un curso que cuenta con dos paradas en España, una en el habitual circuito de Barcelona-Catalunya y la otra para inaugurar la gran novedad del calendario: MadRing. Todo esto con 22 pilotos en la parrilla y 11 equipos en el Mundial de Constructores.

Nuevas reglas

Los marcadores vuelven a estar a cero y el cambio de normativa trae consigo una incógnita de lo que puede pasar este año. A primera vista, los coches son ahora más pequeños y ligeros, además de que los neumáticos han reducido su anchura.

La aerodinámica poco tendrá que ver con la que había en la era del efecto suelo. Los monoplazas alcanzarán velocidades más bajas en las curvas, pero más altas en rectas y los pilotos podrán dejar pasar el aire, o no, por sus alerones -tanto trasero como delantero- según lo deseen, evolucionando el DRS a un sistema de aerodinámica activa total.

Por su parte, la potencia energética de los motores ha ganado peso, pasando de suponer un 35% a un 50% -el otro 50% corresponde a la combustión interna-. Algo que no acaba de convencer a los pilotos, ya que les obliga a trazar un nuevo modo de conducción. “Es como la Fórmula E, pero con esteroides”, así lo definió Max Verstappen.

Los favoritos

La acción real empezará mañana con la primera clasificación, sin embargo, tras lo visto en los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin, la voz cantante la seguirán llevando los pilotos del “Big Four”: Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren. Si bien es cierto que las estrellas plateadas dieron con la clave con una unidad de potencia que los sitúa por encima de la competencia y, aunque hubo dudas sobre si podrían usar su nuevo combustible sintético de Petronas, finalmente parece que eso también va a estar de su parte.

Lando Norris y Oscar Piastri tratarán de defender con honor los títulos conseguidos el curso pasado. Mientras, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, no quiere otro año en blanco y nadie pone en duda que seguirá siendo un hueso dificil de roer. Por su parte, Ferrari parece haber encontrado la ilusión respaldada por sus resultados en los test, donde Charles Leclerc firmó el mejor crono de la pretemporada en Bahréin (1’31’992”).

Fernando Alonso se encomienda a la evolución de su monoplaza, mientras que Carlos Sainz parte con más fiabilidad

Alonso y Sainz

Lo que prometía ser un año dulce para Fernando Alonso, gracias a la llegada de Adrian Newey a Aston Martin, se ha quedado en papel mojado. El asturiano se ha vuelto a topar con Honda en su camino y, como ocurrió hace una década, lo ha puesto en jaque. El piloto tendrá que empezar al ralentí y desde el equipo no están seguros de que vayan a poder completar todas las vueltas en Australia. Con todo, Alonso confía en ver evolución a lo largo de la temporada para poder competir más arriba.

Carlos Sainz, en cambio, llevará motor Mercedes y espera obtener buenos resultados este año. Precisamente este fue uno de los argumentos que le convencieron para fichar por Williams en 2025.

11 equipos, 22 pilotos

Otra de las novedades es el aumento de participantes. Cadillac se suma al resto de constructores, con Checo Pérez y Valteri Bottas como pilotos. Sauber se estrena oficialmente como Audi en este 2026, aunque la plantilla se mantiene intacta, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Por su parte, Red Bull continúa con el baile de sillas habitual. Yuki Tsunoda tampoco fue capaz de dar la talla como compañero de Verstappen y se despidió en Abu Dhabi de la competición. Isack Hadjar será su sustituto, en su segundo año en la categoría reina. Su asiento en Racing Bulls lo ocupará el único rookie de la temporada, Arvid Lindblad, que ha sido el ganador más joven de la historia en la F2 y la F3.

Calendario

El curso arranca en Australia este domingo, 8 de marzo, seguida del GP de China (15 de marzo) y el GP de Japón (29 de marzo). Con todo, las dos siguientes citas, Bahréin y Arabia Saudí, están ahora mismo en jaque por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ambas carreras están previstas para mediados del mes de abril, por lo que Carlos Sainz y George Russell, directores de la GPDA (Asociación de Pilotos de la Fórmula 1), confían en una buena gestión por parte de la F1 y la FIA en caso de que para entonces continúe el conflicto.

En lo que se refiere a España, por primera vez desde 2012, el Mundial hará dos paradas en el país. Además de correr en Montmeló el domingo 14 de junio, tres meses más tarde, el 13 de septiembre, el Gran Circo volverá a Madrid. Lo hará estrenando un nuevo trazado, el MadRing, que busca posicionarse estratégicamente entre los circuitos urbanos que están llenando el calendario en los últimos años. Aunque la pista está aún en plena construcción.