Video | Conmoción y preocupación por el delantero De Miguel: el Tenerife-Andorra, suspendido tras un brutal choque que obligó a su evacuación

El partido entre Tenerife y Andorra quedó suspendido después de que Jesús de Miguel cayera fulminado e inconsciente tras recibir un fuerte impacto con la rodilla en su pecho por parte de Owono, portero del Andorra.

La acción ocurrió en los últimos minutos del encuentro cuando con el marcador 2-2, el equipo canario salía con un balón largo buscando a De Miguel.

El delantero del conjunto canario, Jesús de Miguel, está haciendo contacto visual con el balón largo enviado por su compañero cuando recibe el impacto del guardameta visitante que salió de su área para cortar la acción.

En el intento de despejar el balón Owono contacta con su rodilla al rival en el pecho e inmediatamente recibe la tarjeta roja por la acción y se retira del campo para comprobar el estado del delantero tinerfeño.

Es otro jugador del Andorra quien solicita las asistencias al darse cuenta que de Miguel no responde tras el golpe recibido cuando buscaba el balón.

Parada cardorespiratoria

Como consecuencia del golpe, el delantero isleño sufrió una parada cardiorespiratoria que mantuvo en vilo y silencio el estadio insular. Gracias a la intervención de los servicios sanitarios el futbolista pudo recuperar el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas en el interior de la ambulancia.

De Miguel fue trasladado al Hospital de la Candelaria donde respira por si mismo pero permanece inconsciente.

Segunda vez que se suspende

El partido ya había sido suspendido este domingo debido a la dana y alerta naranja por lluvia que afectaba a Tenerife provocando que el partido que en un primer momento se iba a disputar en el Heliodoro Rodríguez el domingo a las 20:00 terminara jugándose este lunes a las 14:00 horas.