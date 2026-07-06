Vídeo | Donald Trump “presume” de su llamada a Infantino para revertir la tarjeta roja de Balogun en el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este 6 de julio que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "revisar" la tarjeta roja contra el jugador estadounidense Folarin Balogun.

Gracias a esa revisión, el delantero del Mónaco podrá jugar esta madrugada de martes frente a Bélgica por una plaza en cuartos de final. El presidente de los Estados Unidos señaló que la acción "no era ni falta" y sembró las dudas sobre el árbitro brasileño Raphael Claus que expulsó al delantero norteamericano.

"Eso es muy injusto", ha valorado, indicando que impedirle disputar el siguiente partido era un castigo muy severo para uno de los mejores futbolistas del combinado estadounidense.

"Si le hubiera pasado a cualquier otro jugador también habría sido injusto, pero cuando apartas al mejor jugador, o a uno de los mejores", ha dicho para confirmar que entonces habló con Infantino para pedir que revisará la situación aunque en todo caso ha rechazado que influyera en el proceso.

Según Trump, mantener esta decisión "habría dejado una gran mancha sobre el campeonato". "Eso fue lo único que transmití. No le dije qué decisión debía tomar", ha subrayado.

De esta forma ha apuntado que si Bélgica gana el partido, se podrá sentir orgulloso pero "si hubiera ganado con el mejor jugador del rival ausente por esa decisión, la sensación habría sido muy distinta".

La suspensión de esta sanción provocó la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!", escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth.

La UEFA no entiende la decisión de la FIFA

La UEFA ha denunciado la "injustificable" suspensión por parte de la FIFA de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido del dieciseisavos de final del Mundial de fútbol contra Bosnia y Herzegovina, que, según el organismo continental, "traspasa una línea roja" y pone "en entredicho" la integridad del torneo.

"La decisión de ayer de suspender, durante un periodo de prueba de un año, la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun ha traspasado una línea roja", señala este lunes el máximo organismo de fútbol continental en un comunicado.