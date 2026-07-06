Ourense empieza a ver el fin de la ola de calor tras un fin de semana histórico

El río Miño a su paso por la ciudad fue este domingo el refugio de muchos ourensanos.

Ourense volvió a convertirse este domingo en el epicentro del sofoco térmico en Galicia. En el marco de una intensa ola de calor que mantiene en jaque a toda la Península, la ciudad ourensana registró otra vez una de las jornadas más asfixiantes de toda su serie histórica al alcanzar los 42,5 grados centígrados a las 18,40 horas, según los datos oficiales de MeteoGalicia.

La marca de este domingo se consolida oficialmente como el séptimo registro más alto en la ciudad desde que existen mediciones. Aunque el termómetro se quedó lejos de los 44,1 grados registrados el 14 de julio de 2022 -que hasta la fecha se mantiene como el techo térmico absoluto de la urbe-, el ambiente en las calles fue completamente impracticable durante las horas centrales del día.

La provincia monopolizó, un día más, los ránkings de las temperaturas más extremas de la comunidad autónoma. Tras los 42,5 °C de la ciudad de Ourense, la localidad de Arnoia se situó inmediatamente detrás con unos sofocantes 42,2 °C. Completaron el mapa Salvaterra do Miño (Pontevedra), con 41,5 °C, y Leiro, que volvió a superar la barrera de los cuarenta con 41,3 °C.

Comienza a remitir

Tras un domingo crítico en el que un total de 120 municipios gallegos permanecieron bajo el nivel máximo de aviso, la Consellería de Sanidade anunció una reducción notable del mapa de riesgo de cara a este lunes. Serán 46 los municipios que se mantengan bajo la situación de alerta roja (nivel 3).

Para hoy lunes, se espera la entrada de nieblas que dejarán un notable descenso de las temperaturas en las comarcas del litoral gallego. Sin embargo, en Ourense, tocará resistir un poco más. La ciudad y su área de influencia mantendrán el aviso naranja, con un calor que seguirá siendo intenso y máximas que superarán los 40 grados por tercera jornada consecutiva.

El cambio de ciclo comenzará el martes. La ola de calor empezará a remitir en Galicia, ya con máximas sin llegar a 40 grados, aunque todavía muy altas. Sin embargo, el resto de la península ibérica vivirá el martes el momento más extremo de la ola de calor.