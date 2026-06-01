Vídeos | El césped de Riazor sufre daños tras la invasión de los aficionados por el ascenso del Dépor

La invasión del ascenso del Dépor deja daños en el césped de Riazor y obliga al club a una reparación urgente antes del partido antes del España–Irak.

El ascenso del Deportivo de La Coruña a Primera División dejó este fin de semana imágenes de euforia en Riazor, pero también importantes consecuencias en el estado del terreno de juego. La invasión masiva de campo al término del partido frente a Las Palmas provocó daños visibles en varias zonas del césped, lo que obliga ahora al club a actuar con urgencia para su reparación.

Durante la celebración, miles de aficionados saltaron al terreno de juego y algunos de ellos llegaron incluso a arrancar fragmentos de hierba como recuerdo de una noche histórica para el deportivismo. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a seguidores abandonando el estadio con trozos del césped en medio de un ambiente de absoluta euforia.

Desde el Deportivo ya se está evaluando el alcance de los desperfectos, que afectan especialmente a zonas concretas del campo y al sistema de riego y césped híbrido. El club prevé acometer trabajos de reposición en los próximos días con el objetivo de recuperar el estado óptimo del terreno de juego lo antes posible.

La situación genera preocupación por el calendario inmediato, ya que Riazor tiene previsto acoger este jueves el partido internacional entre España e Irak, además de los entrenamientos oficiales programados en el mismo escenario la víspera del encuentro.

Según fuentes del entorno del club, la prioridad es garantizar que el césped llegue en condiciones al compromiso internacional, aunque la magnitud de los daños obligará a una intervención rápida y de alta intensidad.

La invasión también dejó algunos incidentes menores en otras zonas del estadio, incluido el museo, lo que incrementa el coste total de las reparaciones que el club deberá asumir tras una jornada que, pese a la celebración, también deja un importante problema logístico a corto plazo.