La viral reacción de un aficionado del Marsella al quedar eliminados con el gol del Benfica al Real Madrid: rompe la televisión a patadas

La UEFA Champions League vivió este miércoles una de sus noches más extraordinarias en los últimos tiempos, no solo por lo que sucedió en el campo, sino por cómo lo vivieron millones de aficionados conectados en todo el mundo. El protagonista inesperado de la jornada unificada no fue un delantero estrella ni un centrocampista creativo: fue un portero.

En el Estádio da Luz de Lisboa, en un emocionante partido del último día de la fase de liga, el Benfica se enfrentó al Real Madrid con la necesidad imperiosa de ganar por un amplio marcador para avanzar a la siguiente fase de la competición. El equipo dirigido por José Mourinho se impuso finalmente 4-2, pero el desenlace fue de película.

De no enterarse a ser decisivo

Con el partido prácticamente resuelto y el crono marcando el minuto 98, el portero del Benfica, Anatoliy Trubin, subió al área rival en un último intento desesperado durante un balón parado. Contra todo pronóstico, remató de cabeza y batió al portero rival para hacer el 4-2 definitivo. Culminaba así un tiempo añadido en el que previamente había sido señalado, ya que los marselleses necesitaban otro gol para avanzar a dieciseisavos, y el cancerbero se pasó buena parte de él perdiendo tiempo sin conocer ese matiz, para desesperación de sus propios compañeros.

Ese gol no solo selló la victoria, sino que le dio al Benfica la clasificación para la fase de eliminatoria de la Champions League por diferencia de goles, dejando fuera al Olympique de Marsella.

Una escena que encendió las redes sociales

Mientras millones de aficionados seguían la jornada decisiva, un vídeo de un seguidor del Olympique de Marsella que presenciaba por televisión el desenlace se hizo viral. Con la camiseta azul y blanca puesta, el aficionado no pudo contener su incredulidad cuando vio que la clasificación se escapaba en el último suspiro por un gol… de portero. Su reacción se ha hecho viral al romper su televisión a patadas: “No puede ser, en el último minuto, ¿por qué?”.

En conclusión, el nuevo formato de la fase de liguilla de la UEFA Champions League tiene muchos detractores, pero noches de emoción como la del miércoles hacen que muchos otros valoren su interés hasta el último suspiro.