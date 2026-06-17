Vozinha, el nuevo héroe de Cabo Verde que ocupa la portería del Chaves

El partido inaugural de España en el Mundial terminó con un empate decepcionante y abrió la caja de Pandora que salgan todos los “entrenadores” a pedir a Luis de la Fuente cambios de jugadores y hasta de sistema. Todo lo contrario ocurre en la debutante Cabo Verde. La selección africana se estrenó con un meritorio empate ante la campeona de Europa y mucho del mérito fue de su portero, Vozinha.

El lunes, a las seis de la tarde, el veterano guardamenta (40 años) era un desconocido. A las ocho, el rey del mundo. Las redes sociales lo hicieron viral en cuestión de minutos y pasó de 50.000 a más de dos millones de seguidores en Instagram.

Vozinha ha pasado por varios clubes a lo largo de su carrera en diferentes países como Cabo Verde, Chipre, Eslovaquia o Portugal. Aquí, a 30 kilómetros de Verín, jugó la última temporada, en el GD Chaves de la segunda división portuguesa.

“Trabajamos mucho para este momento”, celebró Vozinha tras sonar el pitido final del partido ante España. “Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo”, comentó después de que los africanos dieran la campanada ante “una de las mejores selecciones del mundo”.

Josimar José Évora Dias, Vozinha, hizo siete paradas y se marchó a la ducha saboreando el punto conseguido: “Tenemos que seguir”. Pero seguro que todavía sin asimilar la repercusión que iba a tener su rendimiento. En su cuenta de Instagram aparece la frase: “Nunca olvides quién eres y de dónde vienes”. Con ella representa la importancia de sus abuelos en su vida. Tras el partido, ha explicado entre lágrimas: “Ellos dieron todo por mí y por mi vida”. Y añadió: “También por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera aquí”.

Y es que el portero del GD Chaves fue criado por sus abuelos mientras su madre trabajaba en jornadas interminables y su padre cumplía el servicio militar. Su carrera profesional lo llevó a Angola antes de ir a Europa para labrarse una carrera con más trabajo que recompensa. Moldavia, Chipre, Eslovaquia y dos experiencias en Portugal. En medio, 89 partidos con su selección desde 2012, cuando debutó, y en la trayectoria cuatro presencias en la Copa de África. Pero nada como el Mundial.

Top 10 de veteranos

A sus 40 años y 12 días, se convirtió, en el partido ante España, en el futbolista más longevo de una selección debutante en un Mundial, sobrepasando el récord que había establecido unos días antes el jugador de Curazao Eloy Room. Pero además, Vozinha ha entrado en el Top 10 de futbolistas con más edad en disputar un partido de una Copa del Mundo. Essam El Hadary (Egipto) es el más longevo, con 45 años, 5 meses y 10 días, cuando disputó el Mundial de Rusia 2018 y el portero del Chaves supera en el octavo puesto al escocés Jim Leighton, que jugó con 39 años, 11 meses y 1 día en Francia 1998. Hoy, cuando dispute su partido la selección de Portugal, bajará un puesto, al ser superado por Cristiano Ronaldo.

Lo que nadie había conseguido es ser el portero más veterano en dejar su portería a cero en su primer partido y el segundo mayor de 40 años que más paradas (siete) realizó en un partido, solo superado por Pat Jennings (Irlanda del Norte), que hizo diez contra Brasil en el torneo de México, disputado en 1986.