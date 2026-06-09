Las 100 mayores empresas de Europa reparten el 70% de sus beneficios entre sus accionistas y agravan la desigualdad

Las 100 mayores empresas europeas están contribuyendo a agravar la desigualdad global al priorizar la remuneración a accionistas y altos directivos frente a los salarios de la plantilla, la igualdad y la transición ecológica, según denuncia un nuevo estudio de Oxfam Intermón.

En concreto, el informe “Personas, poder, beneficios, planeta: cómo las grandes empresas europeas alimentan la crisis de desigualdad” revela que, entre 2022 y 2024, estas compañías repartieron de media el 70% de sus beneficios entre sus accionistas, mientras persisten “fuertes brechas salariales, de género, de poder corporativo y de inversión climática”.

De hecho, en algunos casos, las compañías repartieron a sus accionistas más de lo que obtuvieron en beneficios.

Repsol y Telefónica, entre las que más reparten a sus accionistas

Fue el caso, por ejemplo, de Telefónica, BP y Zurich. En este sentido, el análisis señala que Repsol y, sobre todo, Telefónica, están entre las empresas europeas que mayor proporción de sus beneficios destinan a retribuir a sus accionistas.

En el caso de Telefónica, en 2023 retribuyó a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, incluso teniendo pérdidas ese año. El informe advierte de que Europa, que durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX había mantenido la desigualdad más contenida que otras regiones, afronta ahora un cambio preocupante.

“La riqueza se concentra cada vez más en la parte más alta de la sociedad, la renta se distribuye de forma más desigual y la exposición a los riesgos climáticos es profundamente dispar”, ha indicado la ONG, que subraya que esta desigualdad no es inevitable ni responde únicamente a los ciclos económicos, ya que también está determinada por decisiones políticas y prácticas empresariales.

Elección de un modelo que “beneficia a una minoría privilegiada”

El responsable de desigualdad y sector privado de Oxfam, Miguel Alba, ha explicado que las mayores empresas europeas no son meras espectadoras del aumento de la desigualdad, ya que muchas de sus decisiones están contribuyendo a impulsarla.

“Cuando una compañía reparte la mayor parte de sus beneficios entre accionistas, concede remuneraciones millonarias a sus altos directivos y deja en segundo plano los salarios, la igualdad y la transición verde, está eligiendo un modelo que beneficia a una minoría privilegiada a costa de la mayoría”, ha añadido.

Al hilo, el documento apunta que la carrera por satisfacer a los accionistas también está socavando la inversión necesaria para avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles. Según Oxfam Intermón, entre las 100 mayores empresas europeas que publicaron datos, los accionistas recibieron 32 veces más de lo que las compañías invirtieron en su transición verde.

Los CEO ganaron 78 veces más que el trabajador promedio en 2024

En 2024, los casos más extremos fueron la francesa Saint-Gobain, que pagó a sus accionistas 838 veces más de lo que invirtió en transición verde, y la también gala L’Oréal, con 108 veces más. Al mismo tiempo, el texto resalta que la remuneración de los altos directivos supera ampliamente la del conjunto de la plantilla.

En 2024, la remuneración media de los consejeros delegados (CEO) alcanzó los seis millones de euros. Las compañías con las remuneraciones más altas para sus CEO fueron Stellantis (22 millones), Novartis (20,3 millones) y AstraZeneca (17,8 millones).

Los hallazgos de Oxfam Intermón muestran que, entre 2022 y 2024, la brecha entre la remuneración de los CEO y la de los trabajadores se amplió. De media, en 2024 los CEO ganaron 78 veces más que el trabajador promedio de su empresa.

Las mayores brechas salariales se registraron en Carrefour (361 a 1), Compass Group (352 a 1) e Inditex (322 a 1). En el promedio de las empresas españolas de la muestra, la distancia entre el sueldo más alto y el sueldo medio llega hasta 119 veces.

De este modo, Inditex es la tercera empresa europea con mayor diferencia salarial, Banco Santander la séptima y ACS la decimotercera.

El informe también muestra cómo el poder dentro de estas grandes empresas sigue concentrado en círculos reducidos y profundamente desiguales.

En 2024, las mujeres ocuparon solo el 10% de los puestos de alta dirección, incluidos CEO, consejeras ejecutivas y presidentas de consejos. Además, los hombres ganaron de media un 10,7% más que las mujeres, y la brecha se amplía en la cúspide, ya que los CEO hombres ganaron un 22,9% más que las CEO mujeres.