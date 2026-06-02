Telefónica compra Lineox a Asterion para reforzar la conectividad móvil en las zonas rurales

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para adquirir a Asterion Industrial Partners la plataforma de "backhauling" rural por radioenlaces Lineox, según han informado ambas compañías. En concreto, la teleco presidida por Marc Murtra comprará a Axión/Lineox, compañía perteneciente a la cartera de Asterion, el operador rural de "backhaul" Lineox.

Lineox opera una de las principales redes rurales de radioenlaces de microondas en España, proporcionando infraestructura crítica para la conectividad móvil, especialmente en zonas rurales y de menor densidad de población.

Asterion adquirió en 2020 la cartera de radioenlaces de microondas de Telefónica mediante una operación de segregación de activos ("carve-out"). Desde entonces, Asterion ha desarrollado Lineox como una plataforma de infraestructuras independiente, integrada dentro de un grupo mayorista de telecomunicaciones junto a Axión, con presencia en radioenlaces, torres, difusión audiovisual y transporte de fibra óptica.

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha asegurado que esta operación está "plenamente alineada" con la estrategia de la compañía.

“Nuestro foco es reforzar de forma rigurosa el control sobre aquellas capacidades que son críticas para nuestra red, nuestra resiliencia y nuestro liderazgo a largo plazo. Lineox es una plataforma muy relevante para la conectividad rural en España, y su integración reforzará nuestra capacidad para seguir invirtiendo en la calidad, fiabilidad y evolución futura de nuestra infraestructura”, ha señalado.

Durante este periodo en la cartera de Asterion, Telefónica ha permanecido como socio clave y cliente de referencia de Lineox, reflejo de una relación industrial centrada en el rendimiento de la red, la continuidad del servicio y la fiabilidad operativa. Asimismo, la operación pone de manifiesto la solidez de la alianza industrial mantenida durante años entre Telefónica y Asterion.