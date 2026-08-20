El 53,5% de los españoles usa el coche de principal medio de desplazamiento

El coche continúa siendo la opción preferida de los españoles para desplazarse, con un 53,5% de la población que señala el vehículo privado como su medio de transporte habitual, frente al 25,4% que optó por el transporte público, según los datos correspondientes a 2025 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Bipi.

En tanto, los desplazamientos a pie representaron el 16,3%, mientras que la motocicleta y la bicicleta mantuvieron una presencia significativamente menor. Sin embargo, el uso del coche no es homogéneo en todo el territorio. Mientras que en las ciudades de más de 500.000 habitantes el transporte público se sitúa como la opción preferida para casi la mitad de la población, en los municipios de menos de 10.000 habitantes el coche es utilizado habitualmente por el 73,5% de los residentes.

La edad también influye en los hábitos de movilidad. Los jóvenes de entre 16 y 29 años son el único grupo en el que el transporte público supera al coche como principal medio de desplazamiento. En cambio, entre la población de 30 a 64 años, el vehículo privado continúa siendo claramente dominante. La movilidad de los españoles también está cambiando en términos de uso. Hoy el vehículo responde a necesidades mucho más amplias que el tradicional trayecto entre casa y trabajo.

Esta evolución convive con diferencias cada vez más marcadas entre territorios y generaciones. Mientras que el transporte público es el medio preferido para el 48,8% de los residentes en ciudades de más de 500.000 habitantes, su uso cae hasta el 10,9% en los municipios más pequeños. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 43,4% utiliza principalmente el transporte público frente al 34,3% que opta por el coche, una tendencia que se invierte en el resto de grupos de edad.