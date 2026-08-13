La UE aplica desde hoy las reglas para que los coches tengan un 25% de plástico reciclado en 10 años

La Unión Europea comienza a aplicar este jueves nuevas normas sobre el diseño, la fabricación y el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. La regulación obliga a los fabricantes a incorporar al menos un 25% de plástico reciclado en los coches nuevos a partir de 2036, con un objetivo intermedio del 15% dentro de seis años.

El nuevo reglamento introduce por primera vez objetivos obligatorios para el uso de plástico reciclado en el sector del automóvil. Además, la Comisión Europea prevé establecer metas para el uso de acero y aluminio reciclados a partir de 2033, con el objetivo de reducir la dependencia de materias primas vírgenes importadas.

Según la Comisión, entre 10 y 12 millones de vehículos llegan cada año al final de su vida útil en Europa. Estos automóviles contienen materiales como acero, aluminio, cobre y plástico que pueden recuperarse y volver a utilizarse.

Para facilitar este proceso, los fabricantes deberán proporcionar instrucciones detalladas sobre la retirada y sustitución de piezas, tanto durante la vida útil del vehículo como en su desmantelamiento. Las medidas buscan aumentar la reutilización, el reacondicionamiento y el reciclaje de componentes.

La normativa también refuerza la responsabilidad ampliada del productor. Los fabricantes deberán contribuir a financiar la recogida y el tratamiento de los vehículos cuando lleguen al final de su vida útil. Bruselas pretende así que los automóviles se diseñen desde el principio pensando en su posterior desmontaje y recuperación de materiales.

Las nuevas reglas incluyen medidas para aumentar la recuperación de materiales como el aluminio, el cobre y las tierras raras, considerados recursos estratégicos para la industria europea.

Otro de los cambios llegará a mediados de 2031. A partir de entonces, solo podrán exportarse fuera de la UE los vehículos que sean considerados "aptos para circular" y cumplan los requisitos de las inspecciones técnicas europeas.

La medida pretende evitar que automóviles que ya son considerados residuos se exporten a terceros países como si fueran vehículos de segunda mano. Para ello, se reforzarán la trazabilidad y los controles destinados a diferenciar los vehículos usados de aquellos que han llegado al final de su vida útil.

El nuevo marco ampliará progresivamente sus obligaciones a otras categorías, como camiones, autobuses y motocicletas, y sustituirá las normas europeas vigentes desde comienzos de los años 2000 sobre reutilización, reciclaje y recuperación de vehículos.