El 60% de españoles ve “muy probable” ser ciberestafados

Seis de cada diez españoles creen que es “muy probable” que puedan ser víctimas de una ciberestafa con pérdida económica, según la segunda edición del “Estudio de opinión sobre ciberseguridad” elaborado por la Asociación Española de Banca (AEB) y CECA, junto con Sigma Dos. En esta nueva entrega del informe, que contó con la participación de 4.000 ciudadanos y que analiza la percepción de los españoles sobre los riesgos asociados a los ciberataques, la ratio en este ámbito se elevó en 10 puntos porcentuales respecto a los datos cosechados en 2023.

Además, esta percepción es ligeramente mayor entre las mujeres, y se incrementa con la edad. En el lado opuesto, poco más de un tercio de la población (38,4%) ve poco o nada probable que pueda ser víctima. Respecto al esfuerzo de las empresas para garantizar la protección de los usuarios, en una escala de 0-10, la valoración media de la protección realizada por su entidad bancaria es de 7,3. Además, un 71,7% valora con un 7 o más la protección que lleva a cabo su entidad respecto a sus datos personales y financieros. En cuanto a las medidas que los propios clientes implementan para prevenir el fraude, solo el 65,9% de la población piensa que adopta medidas suficientes para proteger su seguridad digital.

Escasa formación

El dato choca con la escasa formación de los usuarios para ello. En este sentido, el informe atestigua que un 62,8% de la población considera que tiene “poco o ningún conocimiento” sobre cuestiones de ciberseguridad. Por sexos, entre las mujeres esta ratio se eleva hasta el 71,3%, mientras que por tramos de edad, los mayores de 65 años anotan la peor proporción, al elevar el porcentaje hasta el 74,1%.

Entre las medidas para garantizar la seguridad, la mayoría de los encuestados señala contactar con su entidad bancaria en el caso de detectar algo sospechoso, seguido de situar el uso de datos biométricos para acceder y en tercer lugar no guardar las contraseñas en los dispositivos. Sin embargo, el 48,5% de los españoles reconoce haber realizado alguna gestión digital de manera poco responsable o siendo consciente de su peligro o potencial riesgo, siendo más frecuente entre los hombres (52%) que entre las mujeres (45,1%).

Por el contrario, tan solo un 4,2% de la población no llevó a cabo nunca ninguna conducta de riesgo. Entre las más comunes, no cambiar las contraseñas encabeza este tipo de decisiones de riesgo con el 52,5%, seguida de darse de alta en webs sin estar seguros de que cumplen con la seguridad necesaria (44,8%) o utilizar los dispositivos u ordenadores sin saber si están actualizados (34,3%).

Sobre el origen de los ciberataques, el sentimiento de amenaza viene dado con más frecuencia por la recepción de mensajes sospechosos (correo electrónico, SMS o wasap) con contenido extraño, enlaces a webs fraudulentas o archivos adjuntos dudosos. Así, el 65,4% de la población señala haber sido destinatario de esta clase de escritos. El segundo tipo de ciberataque más frecuente (39%) es el de llamadas telefónicas fraudulentas de supuestas entidades bancarias, compañías conocidas u organismos públicos. Por último, una cuarta parte de la población señala haber sido víctima de contactos fraudulentos de desconocidos a través de redes sociales.

Cuantías económicas

Entre las demandas, el ciberfraude más habitual consistió en cargos no autorizados en la tarjeta de crédito (52,5%) o pérdidas económicas por compras online fraudulentas (36,4%). El 39,6% de las pérdidas económicas son inferiores a 100 euros, mientras que el 32,4% se sitúan entre los 100 y los 500 euros. Solo el 13,6% de las estafas superan los 1.000 euros.

Los ciberataques se disparan un 26% en España en 2025 con la banca en la diana

Los ciberataques subieron un 26% en España y la banca fue el sector más perjudicado, con un 34% de asaltos a través de la red. Así lo asegura el último informe anual del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que intervino en 122.223 ataques online en nuestro país durante 2025. Este incremento de las amenazas virtuales corre en paralelo al auge financiero de la ciberseguridad en el mercado español, según datos del Observatorio Sectorial DBK. Señala que en 2024, el sector facturó 2.500 millones de euros, creció un 14% en 2025 y ese ritmo sigue en 2026. Si se mantienen estas expectativas, se prevé que supere los 3.000 millones de euros a finales de este año.